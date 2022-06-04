《屍殺片場》拍成法國版　經典一Take過30分鐘鏡頭跟到足

第75屆康城影展經已圓滿結束，除了大家熟知的韓國電影再度揚威海外，大家又知唔知今屆有部法國開幕電影《Final Cut》（暫譯︰一屍到底：法屍浪漫），原來是將2019年，以20萬日圓小成本製作，最終票房大收31億日圓的話題電影《屍殺片場》重拍，而執導的更是憑《星光夢裏人》（The Artist）贏得第84屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳男主角、最佳服裝設計和最佳原創配樂及最佳導演五個大獎的Michel Hazanavicius。

《屍殺片場》當日的賣點是開首的半小時一take過如何震撼，但實情重點是最後的半小時才是戲肉。（《屍殺片場》劇照）

電影由導演Michel Hazanavicius重拍，法國演技派男星Romain Duris主演，故事講述一個劇組在荒郊野外拍攝喪屍電影，結果現場出現真正的喪屍，有睇過原版的當然知發生甚麼事，但對於一眾影展評審而言，電影充滿刺激和瘋狂。電影放映完畢，現場觀眾起立鼓掌長達5分鐘，更獲歐美媒體高度評價︰「近年最有趣的康城開幕片」、「所有獻身予電影產業的可憐人身上都找到當中的幽默與哀愁。」

法國版連預告的剪輯方式都一樣。（影片截圖）

身為奧斯卡最佳導演的Michel Hazanavicius，覺得原版《屍殺片場》，是一部刻意將電影「拍爛」的作品，而令結局帶來爆炸性發展，這一點就令他改變了30年來的想法。「過去我花了30年嘗試把電影拍得更好，而現在我正在做相反的事。」他又說在放映時，已經準備好有人會即時發出噓聲，但這樣就更好，因為接著電影的發展會令這些觀眾有更深感受。」