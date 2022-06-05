Obi-Wan Kenobi︱星戰迷不會錯過六個彩蛋　老戰友重逢含超強洋葱

《星球大戰》（Star Wars）最新推出的限定影集《Obi-Wan Kenobi》，於迪士尼串流平台Disney+播出，成為該頻道最佳上映收視的劇集。劇集將星球大戰的經典角色Obi-Wan Kenobi的一段「空白期」拍成劇集，以填補Kenobi大師在《星球大戰前傳III黑帝君臨》（Star Wars：Episode III-Revenge of the Sith）與《星球大戰》之間的經歷。

星球大戰劇集《Obi-Wan Kenobi》已於Disney+串流平台上架。（imdb）

Kenobi大師在星球大戰的宇宙中，具有十分重要的角色，亦與不少人物有着千絲萬縷的牽絆，因此，劇集《Obi-Wan Kenobi》有許多彩蛋部分，向星球大戰不同時期的電影作品致敬，相信每一個星戰迷在劇集中發現時，必定十分驚喜。

以下內容含有關於《Obi-Wan Kenobi》及其他星球大戰系列電影的劇透，未睇的觀眾慎入！

《Obi-Wan Kenobi》劇集，由前傳演員Ewan McGregor回歸飾演Obi-Wan Kenobi大師。（imdb）

一切冒險的開始——Hologram

Hologram是星球大戰版的視像電話及訊息，一切通訊包括日常、會議及軍情，也是透過Hologram進行。而Hologram首次在《星球大戰》出現，便是由機械人R2-D2傳達，Leia公主透過Holoram向Obi-Wan Kenobi發出救訊息，令Luke Skywalker與Kenobi大師展開他們的營救之旅。而《Obi-Wan Kenobi》裡，Organa參議員夫婦透過Hologram聯絡Kenobi大師，傳達Leia被人綁架，需要他出手營救的訊息。星戰迷看到Kenobi大師兩次收到Hologram而出發拯救Leia公主，一定秒懂這個經典彩蛋！

解救Leia公主——僑裝的必要

《星球大戰》裡，Luke Skywalker為了在帝國的基地拯救Leia公主，與Han Solo僑裝成為白兵，以混進基地內搜索。當時找到Leia公主的囚室時，Leia公主神態自若地躺在囚室內，亦因為留意到Luke Skywalker比一般白兵矮小，所以揭穿了他的身份。而《Obi-Wan Kenobi》裡，Kenobi大師為了低調地救人，在毒品工場中僑裝成其中一位員工，在找到Leia的囚室時，才揭露自己的身份。兩個相隔45年的橋段，出奇地相似，亦喚起星戰迷極多的回憶。

老戰友

《星球大戰前傳IIl複製人侵略》（Star Wars: Episode II – Attack of the Clones）最高議院秘密訂製的複製人軍團，是Kenobi大師秘密調查殺手過程中的意外發現，期後亦成為剷除分離主義分子的主力，與領軍的Jedi緊密合作。在動畫電影《星球大戰：複製戰紀》（Star Wars：The Clone Wars）及《星球大戰前傳III黑帝君臨》裡，Kenobi大師與複製人軍團建立了戰友的關係，一同在不同的戰役裡出生入死。《Obi-Wan Kenobi》裡，複製人軍隊已成為歷史，帝國已招募新的白兵取代複製人成為軍隊的主力，而Kenobi大師在營救Leia公主的途中，遇到一位淪為乞丐的退役複製人，用自己的頭盔向他求幾個錢去飽餐一頓。Kenobi大師雖然亦生活拮据，但看見一位昔日的「戰友」淪落至此，亦不計較他曾否參與執行剷除絕地武士的「任務66」，向他施以援手。對星戰迷而言，這段插曲含有超強洋葱！

有趣的事，客串演出的男演員Temuera Morrison，是另一部劇集《波巴費特之書》的男主角，而他在《Obi-Wan Kenobi》裡，首次穿上真實的複製人戰甲，因為過去在前傳電影中，複製人的戰甲是由電腦後期製作而成，並非服裝道具的一部分。

《波巴費特之書》劇照。（imdb）

玩具

不論在原《星球大戰》三部曲或前傳三部曲，天行者（Skywalker）均遺傳了機師的一流血統，見證Anakin Skywalker長大的Kenobi大師比任何人更清楚Luke也繼承了父親的血統，所以在劇俐裡，縱使他生活拮据，仍然從Tatooine的土著Jawa手中買來罕見的一個飛船模型，送給年幼的Luke作為禮物。而《星球大戰》中，Luke Skywalker（Mark Hamill飾演）亦曾經在家中把玩一個款式一樣的飛船玩具，顯然是劇集對原作的致敬之處﹐亦成為在劇情上具有連結作用的細節。

母女愛替身

在《星球大戰前傳魅影危機》（Star Wars: Episode I – The Phantom Menace）裡，Padme作為Naboo星球的女王，身份尊貴。但她性格愛好歷險，為了得到更多遊歷的經驗及保障自己的安全，她以女僕的身份行事，出遊時經常請侍女打扮成女王。劇集中，年幼的Leia公主亦遺傳了母親貪玩的性格﹐喜愛到叢林中歷險，在典禮前亦不例外。於是她請身邊年紀相仿的侍女打扮成公主，企圖瞞過養母，令她能夠抽空到叢林裡歷險。

真假女兒

劇集中，Kenobi大師為了營救Leia，瞞過帝國的追捕，對Leia說他們需要偽裝成父女，聰明又毒舌的Leia馬上指她們的年齡差距似「爺孫」多於「父女」，令觀眾會心微笑。事實上，飾演Obi-Wan Kenobi的演員伊雲麥葵格的親女兒亦有客串劇集的演出，飾演在市集裡向Kenobi大師兜售迷幻藥粉的女拆家。伊雲麥葵格的女兒Ester Rose McGregor現年20歲，是一位紋身師，而她年紀最小的一位弟弟Laurie McGregor於去年六月出生，與父親伊雲相距50年，似乎Kenobi大師有一位像Leia一樣10歲的女兒，亦絕非不可能。