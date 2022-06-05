怪奇物語｜90s女神Winona Ryder再爆紅　連尊尼特普都係裙下之臣

90年代氣質女神雲露娜維達（Winona Ryder）於Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演神經質阿媽Joyce，在劇中不惜一切救仔而爆紅。Winona多年來美貌不變，有不少網民大讚她比剛成年的主角「Eleven」Millie Bobby Brown保養得更好。日前Winona再度成為Marc Jacobs品牌代言人，拍攝了一輯風格不同的造型照。

Winona Ryder為品牌拍攝了一輯全新宣傳照。（IG/@marcjacobs）

Winona可塑性極高。（IG/@marcjacobs）

現年50歲的Winona是90年代的氣質女神，擁有精緻的五官及櫻桃小嘴，憑驚為天人的空靈氣質成為男士心目中的女神，就連尊尼特普（Johnny Depp）都是裙下之臣。當年只有19歲的Winona與還未成名的尊尼主演《幻海奇緣》（Edward Scissorhands），兩人除了憑電影爆紅，更譜出轟動戀情。

Winona是90年代的氣質女神。（Getty Images）

19歲的她與當時仍未成名的Johnny Depp共同參演愛情電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands），二人憑作品極速走紅，更譜出戀情。有指當時初出道的尊尼對Winona一見鐘情，而Winona亦曾公開表示將自己所有的「第一次」都給了尊尼。

尊尼在右手上臂紋上「Winona Forever」的刺青，兩人更訂婚三年，可惜最後都敵不過傳媒及外界給予的關注和壓力，最終分手收場。兩人分手後多年來都保持著友好關係，尊尼跟前妻安芭赫德（Amber Heard）大官司時，Winona亦有公開力撐尊尼是一個溫柔的人。