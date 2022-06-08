麥當娜親自執導自傳電影　傳《創造安娜》主角爭贏「新黑寡婦」

麥當娜是美國流行音樂天后。（Getty Image）

美國流行音樂天后麥當娜（Madonna）年前已宣佈籌拍自己的自傳電影，由去年開始亦物色在銀幕上飾演自己的女演員。年初傳出麥當娜試鏡挑選女主角的過程，有如地獄式訓練營，女演員不僅要進行舞蹈、歌唱及讀稿能力的測試，麥當娜更會親自落場監督面試。

Julia Garner最有望成為電影中的麥當娜。（Getty Image）

在眾多位試鏡的女演員中，《創造安娜》女主角Julia Garner日前傳出脫穎而出的好消息，擊敗「二代黑寡婦」佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、澳洲女星Odessa Young以及歌影雙棲的Alexa Demie，成為最有機會飾演麥當娜的演員。

過去有不少偉大的演員在逝世後，生平故事被放到大銀幕上，成為傳記電影的主角，讓觀眾能夠再次一睹其風采。而麥當娜是少數在生前便拍攝傳記電影的偶像，而由自己操刀拍攝自傳電影更是少之又少，麥當娜或許成為自行拍攝自傳電影的第一人。早前，麥當娜在出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》節目時表示：「曾經有不少電影工作者希望將我的故事搬上大銀幕，但他們全部都是男性，所以我認為電影應該由我親自操刀。」

麥當娜早前亮相訪問節目時表示，太多人以男性的眼光編寫她的故事，驅使她決定親自操刀，擁有屬於自己的聲音。（節目截圖）

麥當娜指自己讀過幾個不同版本的自傳劇本，被她形容是「我讀過最垃圾的東西」，並指他們毫不認識、欣賞與尊重女性。希望自傳的電影以女性角度出發，電影亦因此由她與一眾女性電影工作者製作，由她自行導演，並與另一位編劇Erin Cressida Wilson合作編寫，由Amy Pascal監製，籌組全女班核心製作班底。