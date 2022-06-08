尊尼特普開TikTok喪吸7百萬粉絲　安芭赫德批︰獲勝代表女權倒退

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司暫時告一段落，而尊尼獲得勝訴，洗脫「家暴男」的污名。打贏官司後，尊尼人氣急升，在社交媒體的粉絲人數有增無減。日前尊尼開設TikTok帳戶，兩天已經喪吸700萬粉絲。

尊尼終於能洗脫家暴男的污名。（Getty Images）

尊尼在TikTok發佈了一則短片，除了記錄了在英國為好友Jeff Beck擔任巡迴演唱會嘉賓之外，更收錄了官司期間親身去到法庭外支持自己的粉絲。他特別發文表示：「致我所有最珍重、忠誠和堅定的支持者。我們一起去過任何地方、我們一起看過一切、我們一起走過同一條路、我們一起做了正確的事，都是因為你在乎。而現在我們將共同前進！」

尊尼發文感謝一直陪伴他的粉絲。（Twitter圖片）

根據外國傳媒報道，敗訴的安芭就對尊尼在TikTok的言論感到失望，更透過發言人表示尊尼「獲勝」代表女權正在倒退，批評官司的裁決將會令家暴受害者不敢在發聲。另外，有消息人士指安芭正因失去大量朋友而感到傷心，同時對拒絕為她發生的朋友感到失望。短期內安芭會盡量低調生活，希望未來能夠重建演藝事業。

Statement in response to Depp's recent TikTok message to his fans.

"As Johnny Depp says he's 'moving forward,' women's rights are moving backward. The verdict's message to victims of domestic violence is...be afraid to stand up and speak out.”

Spokesperson for #AmberHeard — Cathy Russon (@cathyrusson) June 7, 2022