尊尼特普開TikTok喪吸7百萬粉絲　安芭赫德批︰獲勝代表女權倒退

撰文：關穎賢
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荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴誹謗官司暫時告一段落，而尊尼獲得勝訴，洗脫「家暴男」的污名。打贏官司後，尊尼人氣急升，在社交媒體的粉絲人數有增無減。日前尊尼開設TikTok帳戶，兩天已經喪吸700萬粉絲。

尊尼終於能洗脫家暴男的污名。（Getty Images）

尊尼在TikTok發佈了一則短片，除了記錄了在英國為好友Jeff Beck擔任巡迴演唱會嘉賓之外，更收錄了官司期間親身去到法庭外支持自己的粉絲。他特別發文表示：「致我所有最珍重、忠誠和堅定的支持者。我們一起去過任何地方、我們一起看過一切、我們一起走過同一條路、我們一起做了正確的事，都是因為你在乎。而現在我們將共同前進！」

尊尼發文感謝一直陪伴他的粉絲。（Twitter圖片）

根據外國傳媒報道，敗訴的安芭就對尊尼在TikTok的言論感到失望，更透過發言人表示尊尼「獲勝」代表女權正在倒退，批評官司的裁決將會令家暴受害者不敢在發聲。另外，有消息人士指安芭正因失去大量朋友而感到傷心，同時對拒絕為她發生的朋友感到失望。短期內安芭會盡量低調生活，希望未來能夠重建演藝事業。

安芭曾在庭上表示，這幾年為打官司幾乎花光了所有錢，如果未能賠償1035萬美元怎麼辦？（CFP）
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