《被消失的凶案》改編83年水箱藏屍案　租客分屍房東5年後先發現

由羅守耀執導、編劇，張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超等主演的懸疑電影《被消失的凶案》，將於6月16日公映。當中最具話題是何華超在戲中飾演無惡不作、好色又暴力的「刀疤勇」，與梁敏儀、湯沛宜、李曼筠、林寶玉的連場激戰，非常大膽。故事圍繞發生在2012年的一宗凶案，但其實劇本是改編自1983年，發生在土瓜灣一幢大廈的水箱藏屍案。

洪天明與dada在戲中同住一劏房。（《被消失的凶案》劇照）

電影《被消失的凶案》講述大廈重建，發現一具被深埋8年的人體殘肢，警方鎖定死者是刀疤勇（何華超 飾），懷疑其前妻言鳳萍（Dada 飾）與同屋主爛面超（洪天明 飾）通姦殺人，惟在警方再三調查下，疑點重重變成懸案，凶案似是被消失得無影無蹤。

這宗轟動一時的奇案，發生在1983年，事源土瓜灣某大廈，廁所經常倒塞，於是大廈決心找來維修技工進行大維修，當工人打開水箱就突然湧出異味，起初以為是海水散發的氣氛，但異常難聞，直至工人在檢查時發現疑似人體骨頭及好些私人物品，才驚覺事態嚴重報警處理。警方到場將水箱的海水抽乾，撿獲部分殘肢，更發現大部分殘肢埋於水泥中。

天明為演患有類風濕關節炎及濕疹，花了不少時間做特技化妝。（《被消失的凶案》影片截圖）

專家鑿出整副骸骨後，發現死者為男性，約25-40歲，而死者更已死去約4到5年。經調查後，初步證實死者為鄧英傑，除了身高及年齡吻吻合，最重要是他5年前出現在同一大廈，亦突然失蹤，所以警方推斷死者正是鄧英傑，而他生前因為有黑社會背景，在大廈不時橫行霸道，甚至對大廈女性毛手毛腳。最後警方查到五年前，有一對情侶突然搬走，而這對情侶更曾跟鄧英傑同住一單位的另一劏房，於是警方鎖定這對情侶，男士名吳旭泰。

後來發現，原來吳旭泰的女朋友曾經被鄧英傑偷窺沖涼及去廁所。吳旭泰起初找鄧理論，隨後鄧變本加厲，吳忍無可忍，手執牛肉刀前往理論，卻在混亂中刺死對方。吳知鑄成大錯，決定將屍體處理丟，並發現天台有個頗大的廁所水水箱，起初直接將殘肢丟下但很快浮面，於是漏夜抽走水箱，再注入快乾水泥，成功將鄧英傑屍首埋在水泥中5年。

鐵證如山，吳旭泰被控謀殺罪，但奇蹟竟發生，於1985年7月4日，案件在高等法院審理，陪審團經三小時商議，竟一致裁定吳旭泰謀殺罪名不成立，當庭釋放。法官更認為5年來，吳已受盡折磨，每天都不好過，受盡良心責備，到被捕一刻才是解脫。