尊尼特普生日擬送前妻大禮放棄8千萬賠償金　網民封絕世好男人

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司雖然暫時告一段落，尊尼用了6年時間終於還以清白。官司相關的消息仍是全球網民熱烈討論的話題，外媒傳出今日（9日）59歲生日的尊尼有機會向前妻送大禮，只要安芭放棄上訴就會考慮放棄1035萬美元（約8千萬港元）賠償金。

尊尼正身處英國與好友Jeff Beck進行巡迴演唱會。（CFP）

綜合外媒報道，尊尼的兩位律師Ben Chew及人氣女王Camille Vasquez昨日（8日）接受傳媒訪問，當提到Elaine Bredehoft曾公開表示安芭根本無力償還巨額時，被問及尊尼是否願意與前妻交換條件，如果安芭放棄上訴的話，尊尼就會放棄要女方支付賠償金。兩人沒有否定這個可能，並表示律師和客戶之間有保密協議，溝通內容不能對外公開，但就提到今次的世紀官司對尊尼來說金錢從來不是重點，而是奪回聲譽。

尊尼的兩位律師Ben Chew及Camille Vasquez。（Getty Images）

有大批網民看到訪問內容後，對於尊尼有機會考慮放棄賠償金的說法，都一面倒力撐尊尼，更指尊尼心地善良，併封他為絕世好男人。另外，海量粉絲都在網絡上發文向尊尼送上生日祝福，亦有人希望尊尼能不要錯愛恐怖情人，尋找到真正的幸福。