《不日成婚2》開鏡陳家樂金燕玲演母子　衞詩雅想拍戲拍埋入產房

《不日成婚2》的導演及一眾主演，一同出席電影開鏡禮。（電影公司提供）

香港電影《不日成婚2》日前宣佈開拍，導演陳茂賢率領上集《不日成婚》的人氣班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、岑珈其、邵音音、談善言、楊偲泳等，以及久休復出的金燕玲與兩項金像獎女配角提名廖子妤，一同出席電影的開鏡禮，預祝拍攝順利及票房大收。

對於《不日成婚》開拍續集，主角陳家樂與衞詩雅表示相當興奮，衞詩雅笑指：「拍第一集時大家好開心，亦好有火花與默契，如果換上另一個拍檔，是否會有一樣的火花？我覺得有點難度，戲中我們是相識多年的情侶，毫無避諱，我們私底下也是這樣！」而家樂則回應指：「今次角色演繹的難度系數高了，正如導演所說，上一集的笑點，令我們看來很甜蜜，但今次的交流就要彈出彈入，意思是突然好認真去演，但突然又要轉換輕鬆的情緒，這個（轉折）位需要時間去掌握。」

陳家樂與衞詩雅在續集再演情侶檔，均指與對方默契十足。（電影公司提供）

陳家樂與衞詩雅除了希望第二集能夠大受觀眾歡迎外，亦期待電影能夠發展成為系列，衞詩雅更大膽構思：「我幻想如果有一日，真實的我懷孕，我好想挺著大肚子來拍這一部戲，甚至（攝影師）跟著我入產房，看着整個生仔過程，陳家樂就在我旁邊，反而真的老公要在外邊等，因為拍攝中不能進來，那這部戲真的不得了！」

衞詩雅身型苗條，如果在懷孕期間演出第三集，將會在造型上突破不少。（電影公司提供）

《不日成婚2》有被公認好戲的「配角天后」金燕玲加盟，在戲中飾演陳家樂的母親，與衞詩雅上演婆媳戲碼。早前因病而休養生息的金燕玲指，接拍的關鍵在於電影的劇本：「我覺得好生活化，譬如婆媳之間的關係，兒子夾在中間，怎樣學懂做人，這些題材聽起來好像沒什麼，但我相信很多家庭，日日都會面對這個問題！」

金燕玲（中）與陳家樂（右）飾演母子，與衞詩雅（左）上演婆媳戲碼。（電影公司提供）

與電影業的一眾新生代演員合作，金燕玲對合作過一次的陳家樂與首次合作的衞詩雅也評價甚高：「他倆給我的感覺，都是很用心的演員，有一份熱情在，我覺得好緊要！」她亦感恩自己在上天一直眷顧下，經過疾病帶來的低谷，令她今日能夠重拾工作，並承諾繼續接拍電影，為影迷帶來更多作品。