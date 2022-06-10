壯志凌雲獨行俠︱IMAX版即將重映　一文拆解視覺震撼點止得銀幕大

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）於香港上映後大受歡迎，電影罕有推出IMAX版本，成為戲院重開後，其中一套最受影迷歡迎、爭相入場觀映的電影。早前有消息指，電影的IMAX版將會在6月8日香港落畫，令影迷瘋狂搶飛入場，把握最後機會在IMAX的大銀幕下欣賞電影最極致的震撼。由於反應熱烈，在香港附設IMAX影院的院線，先後宣布將會重新上映《壯志凌雲：獨行俠》的IMAX版本，先前「坐得太前」或者觀看了普通版本的影迷，終於能夠放心等待機會購買IMAX版本的戲票。

壯志凌雲︱IMAX版落畫前影迷最後衝刺 全場爆滿第一行都唔放過

《壯志凌雲：獨行俠》使用了IMAX認可的技術拍攝，並推出了IMAX放映版本。（imdb）

對觀眾而言，IMAX影院的第一觀感，必然是影院所配備的超大型銀幕，香港不少的IMAX影院，銀幕均有十數米高，在欣賞電影時，畫面彷彿填滿了眼前所有空間，有如置身現場。然而IMAX的技術，不僅在於放映時的畫面大小，IMAX技術的背後，從拍攝、處理技術、聲音以致放映均有資源與技術的投放，觀眾在享受IMAX電影帶來的震撼，亦不妨多了解背後的技術與技術人員的參與。

IMAX電影的背後，具有鮮為觀眾所知的技術投放與處理。（IMAX官方網頁圖片）

IMAX始祖

IMAX技術由加拿大IMAX公司研製並專利擁有，於1974年亮相美國的世界博覽會，展出並示範了技術效果，吸引超過500萬人次觀看。IMAX技術起由於製作費用高昂，所以一直未能普及，直至上世紀九十年代，IMAX研發出數碼翻印技術（Digital Re-Mastering，DMR）的技術，才令IMAX電影的製作及放映逐漸普及。而踏入21世紀，不少主流電影都會通過DMR技術轉換，推出戈IMAX的版本，包括《22世紀殺人網絡：決戰未來》（The Matrix Reloaded）、續集《22世紀殺人網絡：驚變世紀》（The Matrix Revolution）、《星球大戰前傳II複製人侵略》（Star Wars：Episode II Attack of the Clones）及《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）。大導演占士金馬倫是IMAX技術的忠實支持者，其作品《阿凡達》（Avatar）亦是令IMAX技術臻至極致的里程作品之一。

IMAX攝影

IMAX在放映的背後，攝影技術具有極高要求。早期的IMAX電影需要利用IMAX 15/65毫米的菲林拍攝，意即有15個齒孔的65mm電影菲林，比普遍使用的35mm電影菲林，解像度高近十倍。而能夠負載IMAX規格菲林拍攝的攝影機與鏡頭體型比一般電影攝影機巨大及笨重，並且全數由IMAX公司擁有，只租不賣；IMAX菲林的價錢亦比一般35mm的電影菲林高昂，所以成本及操作兩項條件，限制了IMAX技術的普及。

IMAX攝影機。（視覺中國）

隨電影進入數碼時代，IMAX亦推出了IMAX數碼攝影機，並分為2D及3D版本。荷里活導演米高比爾（Michael Bay）的作品《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers：Age of Extinction），是第一部採用IMAX數碼3D攝影機「Phantom 65 IMAX 3D」拍攝的電影。而IMAX後來亦與名攝影機製造廠ARRI合作，推出IMAX數碼2D攝影機，電影《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）則是首部使用IMAX 2D數碼攝影機攝製的作品。

2020年，IMAX公司推出「Filmed in IMAX」計劃，與ARRI、Panavision、RED及SONY合作，將利用以上廠商製造的高階電影攝影機所拍攝的電影，經過後期製作，轉換成IMAX電影，《壯志凌雲：獨行俠》及《沙丘瀚戰》（DUNE）便是計劃首批合作下誕生的電影作品。

《沙丘瀚戰》是「Filmed in IMAX」計劃中的其中一部參與電影。（imdb）

DMR處理技術

為了滿足IMAX的放映質素要求，以一般35mm電影菲林或數碼拍攝的電影，必須通過DMR的處理，才能夠轉換成可以透過IMAX系統放映的電影。IMAX DMR將會以最高解像的技術掃描菲林，進行數碼化，然後通過圖像增強技術，對每個畫面進行畫質的最佳化處理：對銳利度、顏色、圖像顆粒、圖像不穩定等項目進行處理。完成後，數碼影像將會用15/70格式的菲林複製，或放進IMAX數碼硬碟中，令影像能夠透過IMAX放映系統投射到銀幕上。

聲音系統

由於要盡用菲林的影像空間，IMAX菲林並沒有音軌，所以需要另行收音、再與畫面同步化。而IMAX因應杜比等技術的成熟及普及，自行推出IMAX 12 聲道（12個獨立聲道及一個超重低音聲道）的系統，以抗衡杜比的市場佔有。

IMAX不僅研發視覺層面的技術，亦對聲音播放的質素要求極高。（IMAX官方影片截圖）

IMAX放映技術

早期的IMAX電影，仍然利用菲林進行放映，70mm的放映膠片，在IMAX的投影技術下，可以得到高達8K的畫面解像度。進入數碼時代後，出現了IMAX數碼放映機，短時間內亦被IMAX激光放映機取代，並不斷研發嶄新的激光投影技術，令畫面質素更佳。

IMAX電影的放映現場。（視覺中國）

IMAX放映「睇多啲」？

有別於普遍電影使用16：9（2.39：1）的放映比例，IMAX使用1.90：1的放映比例。電影在拍攝後，一般利用裁切的方法，在後期製作中裁切成為16：9的放映比例，然而，若通過IMAX的後期製作，將會裁切成為1.90：1的放映比例，畫面的「高度」將會增加，容納原本被裁減在外的畫面在銀幕上，變相令觀眾在IMAX版本中「睇多」約26%的畫面內容。以《壯志凌雲：獨行俠》為例，觀眾在IMAX版本裡，將能夠在銀幕頂部底部，看到更完整廣大的空間，空戰場面亦將比一般放映版更震撼！

本年上映的電影中，除了《壯志凌雲：獨行俠》外，亦有不少重磅打造的電影，製作了IMAX放映版本，包括《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）、《光年正傳》（Lightyear）及《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）等，觀眾在購票入場前，不妨考慮欣賞IMAX版本，享受最極致的觀映經驗。