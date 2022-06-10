《光年正傳》世界首映　基斯伊雲斯為巴斯配音與NASA太空人對談

《光年正傳》電影海報。（電影公司提供）

迪士尼彼思（PIXAR）2022年重磅鉅製動畫電影《光年正傳》（Lightyear）日前舉行世界首映，為主角巴斯光年（Buzz Lightyear）配音的基斯伊雲斯（Chris Evans），攜同聲演伊琪夏芙妮的琪琪帕瑪（Keke Palmer）、聲演襪仔的彼得孫（Peter Sohn）和聲演為人熟悉索克天王的占士布洛林（James Brolin）一同踏上紅地毯，在首映開始前與粉絲見面。

《光年正傳》舉行世界首映，為巴斯光年配音的基斯伊雲斯在紅地毯上與粉絲見面。（電影公司提供）

除了一眾配音的巨星外，來自NASA的太空人Thomas Marshburn亦一同出席首映禮，與在場的「太空戰士」巴斯光年為電影站台。

NASA太空人Thomas Marshburn亦獲邀出席首映禮。（電影公司提供）

基斯伊雲斯在首映禮受訪時，被問及作為彼思的忠實影迷，能夠為標誌性的角色巴斯光年配音的感受如何，他表示：「是絕對難以抗拒、謙虛和激動，一切都是美好的。」琪琪帕瑪亦表示：「我們所有人都是看安仔的巴斯光年長大，現在有機會了解巴斯的星球和研發的原因，有如切身於真實動作場面裡一樣。」

基斯伊雲斯受訪問時表示，為巴斯光年配音是一件難以抗拒的工作，為此亦感到謙虛與激動。（電影公司提供）

早前，基斯伊雲斯在社交媒體上，分享自己到噴射推進實驗室與太空人傾談的相片，同行亦有NASA太空人Thomas Marshburn。伊雲斯表示十分榮幸能夠與位於國際太空站的太空人進行問答，解答了他數之不盡的問題。

動畫電影《光年正傳》由迪士尼與彼思攜手打造，講述巴斯光年玩具的英雄起源故事。傳奇的太空戰士巴斯在一次飛行任務中，因意外與隊員被迫降在一個距離地球420萬光年的危險星球上。巴斯努力嘗試穿越時空重返地球，並進行一次又一次的飛行試驗。不料死敵索克天王為一個神秘目的突然現身，率領邪惡機械人兵團步步進逼、大開殺戒！

《光年正傳》將於6月16日在香港各大院線上映，並設有IMAX版本，英語及粵語配音雙版本同步上映。