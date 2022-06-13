被消失的凶案｜何華超劏房內遭圍毆踢裂肋骨　忍痛堅持完成拍攝

《被消失的凶案》電影海報。（電影公司提供）

香港電影《被消失的凶案》，將於6月16日盛大獻映，電影由羅守耀執導及編劇，由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪及何華超等主演。戲中，何華超飾演的刀疤勇無惡不作，為人好色，對戲中飾演妻子的陳靜長期施以家暴。

林雪（右一）帶同四名手下到何華超（下）居住的劏房中，對其施以威嚇、繼而圍毆。（《被消失的凶案》電影劇照）

電影其中一幕，講述社團大哥（林雪 飾演）帶領幾個手下上門，在狹窄的劏房內威嚇華超，其中二人更痛毆華超，在床上對他拳打腳踢。在拍攝期間，華超不慎被林雪的手下踢傷右胸位置，cut機後倒臥地上動彈不得，原來華超在拍攝途中意外被踢裂肋骨。雖然該段戲份在拍攝前，各人與武術指導已進行多次走位排練，但拍攝兩三個鏡頭後，華超卻被失手誤傷。

然而，為了避免影響拍攝進度，華超在稍作休息與料理傷勢後，轉而拍攝與Dada及兒子在劏房生活的部分鏡頭。及至晚上，華超與武術指導研究戲中虐打Dada的動作時，舉手投足亦感疼痛，華超表示：「其實係邊一下踢到自己都無為意，只係突然感覺好痛起唔到身，但休息一陣又好似好好多，無諗到會裂咗，直至拍下拍下開始呼吸都好痛，所以好快拍埋最後鏡頭，劇組即刻車我去醫院。」

何華超於拍攝現場即時料理傷口。（《被消失的凶案》電影幕後花絮照）

華超入院就醫後，證實有兩根肋骨出現裂痕，必須強制臥床休息兩星期，華超亦因傷中止其戲份拍攝近一個月才重新復工。