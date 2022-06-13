AppleTV+新劇成Ray Liotta遺作　泰隆艾格頓棄靚仔造型飾演囚犯

由《皇家特工》男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）主演的Apple TV+的原創劇《暗黑信使》（Black Bird）即將於7月上架，官方發布了最新劇照及預告，泰隆艾格頓棄掉靚仔造型飾演囚犯。

《暗黑信使》即將於7月8日上架。（AppleTV+）

在《暗黑信使》預告中，泰隆艾格頓飾演年輕囚犯Jimmy Keene，並帶領觀眾進入深監重犯的懸疑驚慄世界。劇情講述Jimmy被判處10年監禁，偶然獲得一個換取自由的條件，就是需要調進為精神病人而設的高度設防監獄，並在嫌疑犯Larry Hall（Paul Walter Hauser飾）提早獲釋之前成功令他招認連環殺人罪，並供出 13 名疑似遇害女性的遺體下落。

泰隆艾格頓在劇中演活了亦正亦邪的角色。（劇照）

泰隆艾格頓演活了這個亦正亦邪的角色，以囚犯身份化身「臥底」，進行一場與魔鬼交鋒的交易，希望能伸張正義，阻止疑似殺人魔再次殘害無辜。另外，值得留意的是，早前離世的《盜亦有道》男星Ray Liotta在劇中飾演泰隆艾格頓的父親，劇集亦成為他的電視劇遺作。共 6 集的《暗黑信使》將於 7 月 8 日全球推出首兩集，其後逢星期五推出一集。