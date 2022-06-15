《一樣的天空》南亞人習傳統舞獅　《手捲煙》Bipin︰唔係靠大力

由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，慶祝回歸25周年的電影《一樣的天空》，將於6月23日上映。其中一個單元《獅子樁下》，講述熱愛舞獅的尼泊爾人 Chandra（Bipin Karma 飾），因種族所限一直得不到習武機會。

熱愛舞獅的尼泊爾人Chandra（Bipin Karma 飾），因種族所限一直得不到習武機會。（《一樣的天空》劇照）

故事講到Bipin苦無入門機會，直到獲凱桐 （麥詠楠 飾）穿針引線下， 得到關師傅（姜皓文 飾）破例收他為徒，實現舞獅頭夢想。由於拍攝時間緊迫，事前只有兩個月時間訓練，所以導演葉正恒認為，曾拍《手捲煙》，本身是跆拳道兼飛躍道高手的尼泊爾裔演員Bipin飾演該角色。

獲凱桐 （麥詠楠 飾）穿針引線下， 得到關師傅（姜皓文 飾）破例收他為徒，實現舞獅頭夢想。（《一樣的天空》劇照）

Bipin表示知道要為角色學習舞獅時，以為舞獅就像跳舞一樣，會很快學會。不過在訓練的過程中，他體會到舞獅並非只靠大力舉得起獅頭舞動，舞獅是一個故事，要投入幻想自己是一隻獅子，配合鼓聲表現出獅子的情緒。他認為每個舞獅動作都要呈現出細節，展現完美的形態是最難的。他感謝獅會的師傅和師兄的幫忙，讓他能夠在短時間內學會多個動作。

問到現實中的歧視問題，Bipin透露他不會多想在生活有否受到歧視，因為惡言不會傷害到他。他認為種族融合不只單靠少數民族去努力，而是雙方都踏出一步互相了解。他慶幸現在愈來愈多像《獅子樁下》這樣關於少數民族的電影，幫助他們擺脫人們對他們的成見，他在拍攝《獅子樁下》也向導演分享了尼泊爾的文化，好讓劇情更如實反映他們的生活。