《一拳超人》真人版落實開拍　《狂野時速》導演Justin Lin執導

日本又一人氣動漫，會由荷里活將它真人化，這部就是受大家歡迎的《一拳超人》。據外媒《Deadline》報導指，動畫真人化版權早於2020年由Sony購入，經過兩年籌備終落實開拍，並找到《狂野時速》系列導演林詣彬（Justin Lin）執導。

大家都關心主角琦玉，將會由誰主演。（《一拳超人》劇照）

電影落實開拍，主角人選未有公布，但就公布了導演為Justin Lin，他最為人所認識是拍了《狂野時速》系列的第三、四、五、六及九集，原定第十集《Fast X》都會由他操刀，但完成前期工作後，踏入2022年便宣布退出導演一職，改任監製，而今年就要埋首做《一拳超人》真人版的工作。

Justin Lin是《狂野時速》系列的導演，但有傳他受夠與雲迪素朝令夕改的「合作」模式，退出第十集導演一職。（Getty Image）

有名導演，都要有名編劇，今次找來《毒魔》（Venom）及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level)編劇史葛羅森堡及傑夫皮克納撰寫劇本，初步預計在 2022 年底正式開拍。其實該漫畫早在2015年改編成英文版，於美國便大受歡迎，單行本第一、二期更登上《紐約時報》漫畫暢銷書榜，並獲得美國最具代表性的漫畫獎項Eisner Award和全球漫畫界的殿堂級獎項哈維獎( Harvey Awards )的提名。