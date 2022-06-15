被消失的凶案︱陳靜為角色增磅　與洪天明拍床戲太太監場終被刪

羅守耀最新執導作品《被消失的凶案》今日（14日）於戲院舉行首映禮，身兼導演與編劇的羅守耀，攜同陳靜、邵美琪、林雪、何華超、張達明、梁敏儀等一眾主演出席。導演與主演們分享《被消失的凶案》創作與拍攝的歷程，女主角陳靜（Dada）在典禮上接受訪問時，透露自己為角色不論身心亦積極預備。

《被消失的凶案》電影海報。（電影公司提供）

Dada在電影裡飾演家庭主婦言鳳萍，與刀疤勇（何華超 飾）育有一名八歲的兒子，母子長期受刀疤勇的凌虐與家暴，及後隨着刀疤勇的「消失」，言鳳萍與爛面超（洪天明 飾）同病相憐，發展出一感情，並捲入一宗謀殺凶案之中。Dada在訪問中自爆為了符合言鳳萍的角色形象，不僅素顏上陣，更刻意增重，與現在相距十幾磅，當時毫不節制飲食，待電影拍攝完畢後，才透過運動回復體態曲線。

Dada盛裝出席《被消失的凶案》的電影首映禮，透露拍攝時曾增肥十數磅。（葉志明 攝）

Dada不僅為電影一改女神形象，亦認真準備角色，為演出落足功課：「我有向曾遭受家庭暴力的朋友借鏡，透過聽取她們的遭遇，作為準備角色的資料搜集。」她亦為此感謝朋友的信任，向自己揭開瘡疤，坦誠分享。

Dada與何華超（右二）在戲中飾演夫妻，育有一名八歲的兒子。（葉志明 攝）

在電影中，Dada與洪天明有不少對手戲，天明亦曾於較早前的訪問中透露，劇情曾經有安排二人之間的親熱鏡頭，自己要經過同為藝人的太太周家蔚批准，並探班監場，但最後該情節被刪減。Dada回應時指沒有床戲也實屬正常：「我與天明沒有親熱戲，因為並不適合言鳳萍的角色設定。」又指：「其實家蔚有煲湯並帶來探班，她真的非常甜蜜，我也有份喝她準備的自家湯水。」

Dada在《被消失的凶案》首映禮上接受訪問。（葉志明 攝）

近年Dada在演戲上不斷作出突破，對於演出不同角色已頗有心得與追求：「我自己比較容易投入角色、又容易抽離角色，我都想有一個角色能夠令自己一直沉溺下去，但到目前為止，仍然未有角色令自己無法抽離。」對與戲劇世界與現實，Dada亦有一番感悟：「戲裡有一些溫馨的情節，如與天明飾演的角色結婚，或者淋雨等比較戲劇性的橋段，在現實在生活未有機會經歷，能夠在電影中經歷，也成為自己人生經歷的一部分。」