安芭赫德公開受訪死唔認有講大話　被網民狠批誠信破產扮慘博同情

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司看似告一段落，雖然男方獲判勝訴，但安芭似乎仍咬着前夫不放，除了計劃上訴，更突然接受全國廣播公司（NBC）的獨家專訪，公開回應官司敗訴。

安芭輸掉官司後接受NBC獨家訪問。（預告畫面）

安芭接受主持Savannah Guthrie的獨家專訪將於美國時間17日播出。（預告畫面）

安芭接受主持Savannah Guthrie的獨家專訪將於美國時間17日播出，在NBC發布的預告中，安芭直言自己「一個大話都冇講，直至死那天」，反而是向「強權」說出真相，但最後卻付出了代價。提到陪審團不相信其供詞，安芭表示能理解陪審團的決定，因為尊尼是一位「出色的演員」，但就覺得自己沒有得到公平的待遇，並暗示是尊尼在說謊。

另外，安芭又歸咎社交媒體對於官司的關注，由於外界幾乎一面倒支持尊尼，而導致自己受到不公平的對待「即使你認為我在說謊、不信任我，你仍然無法看着我的眼睛告訴我你認為在社交媒體上是公平的！」

主持提到安芭在承認有動手打尊尼的錄音聲帶，安芭竟然連番否認，更指自己是被斷章取義：「這些聲帶不是真正發生的事的證據，只是一段與虐待者談判的證據。當你生命有危險，你不止會承認一些你不應該承認的錯。當你被精神上、情緒上同身體上被虐待，你就沒有那個空間去分清楚黑與白，20秒的錄音或證供都不能反映到差不多兩至三小時的完整事件。」

安芭曾在庭上表示，這幾年為打官司幾乎花光了所有錢，如果未能賠償1035萬美元怎麼辦？（CFP）

不過兩段預告曝光後，有大批網民狠批安芭博同情，在片段中亦看到她在扮可憐，想哭但一直沒有眼淚的「精湛演技」。有人直指在審訊期間的直播，大家能看到安芭懂得精神及言語虐待人。加上安芭已被拆穿偽造證據及謊話連篇，公開接受專訪不會讓她由施暴者變成受害者。