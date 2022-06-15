《七人樂隊》洪天明重現七小福　洪金寶︰扮我師傅個演員唔夠霸氣

由七位香港殿堂級導演 洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手執導的電影《七人樂隊》，將於7月28日獻映。每位導演執導一個與香港有關的故事，合奏50年代至當下香港情懷的電影。

50年代的「天台教育」，造就了「七小福」傳奇。（《七人樂隊》劇照）

其中由洪金寶執導和編劇的《練功》，以大哥大童年在京劇團「七小福」習武的經歷做藍本，並找來兒子洪天明扮演師傅于占元 50年代的武術訓練非常嚴格， 不論年齡也要由朝到晚在天台上日曬雨淋練功，並奉行嚴師棒下出高徒，所以大哥大小時候也受過不少棍棒教育。戲中洪天明扮演的師傳，就對已是大師兄的三毛格外嚴格，不只動作做得不夠標準要罰，就連其他師弟妹偷懶，天明也會毫不留情責罵及棒打老竇三毛。

見到每位童星，大哥大都回想起自己的童年生活。（《七人樂隊》劇照）

天明感歎道︰「以前只是聽老竇講過後生練功時有多嚴格，但拍攝這幾天 就親身感受到當時學武有多艱辛。學徒年紀都很小，就要整天站在烈日下的天台，連眼也睜不開，卻要精準做出招式一點也不容易。老竇有今時今日的成就，不單靠從小訓練而來的身手，還有當中煉就的堅毅意志。」

大哥大對演繹「三毛」角色的演員，要求更嚴謹。（《七人樂隊》劇照）

洪金寶笑言︰「扮我師傅的演員不夠霸氣 但他的老竇，我就好夠霸氣。」（《七人樂隊》劇照）

天明大讚爸爸，但大哥大就不減幽默，「單打」阿仔的演技︰「扮我師傅的演員不夠霸氣 但他的老竇，我就好夠霸氣。天明和我師傅相似的地方是兩人一樣身型高大。」回想當年訓練過程，大哥大坦言是辛苦但開心。「有時候真的會被師傳打到飛起跌落地，但這是一段快樂的日子，現在回想起來師傳為我留下了好多美好回憶。眼見京劇武術逐漸式微，我好想透過故事將這個藝術傳承下去。」

《練功》故事講到香港50年代的艱辛歲月，生活不易，出頭更難，拜師學藝是另一條成長的出路。三毛是群孩中的大師兄，每天在師傅嚴厲的督導下勤練功夫，總望有出頭一日，成功沒有捷徑，血淚與汗水交織着對未來的冀盼。徒弟與師傅間的默契在呼喝聲中形成，躲懶受罰的一天也可成為一生不可忘的轉機。