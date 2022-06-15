《光年正傳》7大細節位　太空衣製作精細《星戰》團隊設計戰機

迪士尼與彼思最受歡迎的動畫系列《反斗奇兵》（Toy Story），其中太空戰士巴斯光年更是不少影迷的最愛角色，今次擔演首部個人電影《光年正傳》。而今次就是要拆解當年安仔點解對巴斯光年玩具情有獨鍾，同大家追溯這個太空人玩具的起源故事。當中就有７大製作細節，等大家入場前了解清楚。



今次貓貓將會非常搶鏡。（《光年正傳》劇照）

01「時間膨脹」(time dilation)

《光年正傳》電影靈感來自曾參與製作《反斗奇兵》系列 (Toy Story) 的導演Angus MacLane，「我一直在想當年是一部怎樣的電影令安仔迷上了巴斯光年，如此渴望擁有這個具備鐳射槍和太空翼的玩具？」於是就萌生了為巴斯光年創作前傳的意念。當中有關「時間膨脹」（time dilation） 和時空穿梭的科幻元素，更是深受《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark），《星球大戰》（Star Wars）、《美國隊長》（Captain America）、《飛俠歌頓》（Flash Gordon） 等經典電影和日本動畫啟發。

至於因為時間膨脹帶出的「時光飛逝」問題，令巴斯光年的好拍檔艾莉莎指揮官，在故事中經歷了年青到老年期，所以動畫人員要為角色設計不同年齡的造型，在髮色、皮膚、眼睛等細節方面突出她的轉變，非常仔細。

今次會講到時間膨脹這個物理學問題，要認真了解下。（《光年正傳》劇照）

02 跨地域戰衣

由於巴斯光年在電影中穿梭不同時空，動畫人員要為他設計幾套不同年代的太空戰衣。 製作團隊先與太空制服設計顧問商討， 亦從Smithsonian太空博物館搜集資料。巴斯光年的第一套太空戰衣標誌著人類早期探索太空的時代，功能為重，身上配件較為大和笨重。在隨後的任務，巴斯光年的太空戰衣亦逐步升級，更加高科技、時尚和活動性更強。

不同地域會換上合適的太空衣。（《光年正傳》劇照）

03 索克天王

導演當年在《反斗奇兵2》擔任動畫人員，有份參與設計索克天王，今次再遇這個角色感到份外興奮。新版的索克天王設計，深受科幻元素和日本動畫影響，尤其是機動裝甲，風格極具未來感和太空感。全身由數百件組件合成，配上高科技武器，加上統領機械人兵團，氣勢十足！

導演當年在《反斗奇兵2》擔任動畫人員，有份參與設計索克天王。（《光年正傳》劇照）

04 向NASA取經

製作人員為這場宇宙大冒險進行認真的資料搜集。他們專誠造訪美國太空總署NASA，參與有關太空穿梭的速成課程，又參觀了候斯頓的Johnson Space Centre、任務控制中心和飛行模擬訓練，並向曾經駐守國際太空站的太空人取經學習，務求令電影真實感十足。

工作人員專誠造訪美國太空總署NASA，參與有關太空穿梭的速成課程。（《光年正傳》劇照）

05 《星戰》團隊設計太空船

電影公司特別請來《星球大戰》的製作人員John Duncan，設計和打造真的太空船模型，再輸入電腦製成動畫，務求令太空船更具真實感。電影中各款型號的太空船均十分注重細節，由儀表板、各式按鈕和艙內設計，都做到真嘅一樣，太空船發射場面亦極度逼真，讓觀眾一起投入彼思獨一無二的太空歷險旅程。

《星球大戰》的製作人員John Duncan，設計和打造真的太空船模型。（《光年正傳》劇照）

06 神秘星體

電影中的神秘星球「狄簡尼主衛星」(T’Kani Prime)，距離地球4.2百萬光年，是一個與地球有天淵之別的外星星球。這個星球不會自轉，所以只有一半可以見到太陽，另一半永遠在黑暗之中。星球上有襲擊人類的樹藤和巨蟲。

電影中的神秘星球「狄簡尼主衛星」(T’Kani Prime)，距離地球4.2百萬光年。（《光年正傳》劇照）

07 最強音樂班底

今次為電影創作別具科幻感配樂的金像音樂家Michael Giacchino，多年來與彼思合作無間，曾經憑《沖天救兵》(Up) 配樂贏得奧斯卡、金球獎和格林美獎。其他彼思代表作包括《超人特工隊》系列 （The Incredibles）、《五星級大鼠》（Ratatouille）、《反斗車王2》（Cars 2）、《玩轉腦朋友》（Inside Out），以及《玩轉極樂園》（Coco）。