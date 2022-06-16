光年正傳︱基斯伊雲斯甩美隊幫巴斯配音　最想去嘅星球飛六年就到

基斯伊雲斯早前出席《光年正傳》的世界首映禮。（電影公司提供）

迪士尼彼思（PIXAR）本年的重磅鉅製動畫電影《光年正傳》（Lightyear），於6月16日在香港盛大上映。主角巴斯光年（Buzz Lightyear）作為《反斗奇兵》（Toy Story）系列的核心角色之一，推出「太空戰士」的獨立自傳電影，成為系列故事的延伸。動畫電影邀請「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）為巴斯光年配音，而紐西蘭導演兼演員Taika Waititi亦為電影的配角Mo Morrison配音。

《光年正傳》電影海報，主角巴斯光年由基斯伊雲斯配音，而Mo Morrison（右上）則由Taika Waititi配音。（電影公司提供）

基斯伊雲斯與Taika Waititi就電影接受香港01訪問時，表示對能夠參與電影感到十分榮幸，而基斯作為迪士尼動畫及巴斯光年的粉絲，過去在不少場合指自己熱愛巴斯光年一角，亦對角色的對白、招牌形象甚至不少的動畫歌曲也極其熟悉，他表示：「我非常喜歡巴斯光年『太空戰士、一飛沖天』（From Infinity and Beyond）這句經典對白，巴斯光年是其中一個對白最為人熟悉的人物角色，而我亦非常喜歡精警的電影對白，可惜他的對白太侷限於特定的人物及語境，不容易被我引用在日常生活的對話當中。」

《光年正傳》電影劇照，電影中，巴斯光年與拍檔會接龍地說：「To Infinity, and beyond」的經典對白。（電影公司提供）

巴斯光年在《反斗奇兵》系列動畫中，一直由資深演員Tim Allen聲演，角色不論語調、口音及風格，都極具個人特色，基斯在訪問中盛讚Tim Allen對巴斯光年的貢獻：「Tim Allen所演譯的巴斯光年是一個傳奇，幸好兩個版本的巴斯光年之間具有一絲連繫，《光年正傳》在《反斗奇兵》的基礎上建立，我希望我所演譯的巴斯光年能夠和應Tim Allen的版本。而他亦為我的演譯鋪墊了明確的藍圖與軌道，當然我亦需要為角色的演譯方法作出抉擇，這部分的演譯便擁有我個人風格的參與。」

圖為《光年正傳》劇照。（迪士尼）

而來自紐西蘭的Taika Waititi，為Mo Morrison配音時，保留了他濃厚而標誌性的紐西蘭英語口音，他笑指：「作為一位自豪的紐西蘭人，亦以我的口音自豪。而作為一位懶惰的演員，這是我唯一能夠譯的口音！」而Taika亦曾為自己執導的Marvel電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）的角色Korg，採用紐西蘭式英語配音，對於他的聲線逐漸為人熟悉，他表示：「隨着大家開始使用我的口音，我便越加自然與享受，當我嘗試演譯其他口音的時候，我經常覺得我會『想太多』，所以當他們說我要用我自己的口音配音時，其實我也『冇得揀』！」

Taika Waititi在執導電影的工作外，亦有不少幕前的演出。（Getty Images）

《光年正傳》講述巴斯光年在一次飛行任務中，因為意外與隊員被迫降落在一個距離地球420萬光年的危險星球上，於是巴斯光年便努力嘗試穿越時空，重返地球。相比太空邊陲的遙遠星球，基斯在訪問裡分享了他最希望到訪的星球：「我一定要到木星！木星在我眼中非常宏偉與美麗！」相比巴斯流浪的星球，木星與地球之間只有六年的火箭飛行距離，一趟到訪木星的太空旅行絕非不可能。

《光年正傳》電影劇照。（電影公司提供）

《光年正傳》裡，巴斯的超光速飛行令他錯過了身邊許多人的人生，無法與他們一同經歷許多重要的歷程，而面對一個能夠回到過去的機會時，他決定拒絕並繼續自己與同伴的人生，與基斯在Marvel電影宇宙所飾演的美國隊長，面對同類情況時，作出回到過去、尋回自己錯失的光陰與機會這個選擇大相逕庭。

美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》的結尾，在穿越時空歸還無限寶石後，決定重新過自己錯失了的生活。《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照。（imdb）

基斯表示：「我比較傾向巴斯所作出的選擇，多於美國隊長，因為對我而言，遺憾並糾結於過去的人生抉擇，是一大錯誤。我們應該時刻讓自己能夠活在當下，而非活在過去。」

《光年正傳》電影劇照。（電影公司提供）

對於自己的經典角色美國隊長，基斯自言暫時難以被其他角色取替在心目中的位置：「我不但飾演美國隊長超過十年，在過程中亦結識了不少朋友、經歷過許多人生體驗，這個角色對我而言十分寶貴，幾乎不可能被取替，除非我能夠同樣花十年時間飾演巴斯光年，我可能會有不一樣的答案。」

基斯伊雲斯自言飾演美國隊長十年，結識了不少好友，亦有過不少人生體驗。《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照。（imdb）

而Taika Waititi過去在《爆機自由仁》（Free Guy）、自導自演的作品《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）與《雷神奇俠3：諸神黃昏》中，建立了獨有的個人化表演風格，對於飾演《光年正傳》裡做事「驚驚青青」的Mo Morrison，Taika Waititi表示：「如果我們忠誠面對自己，我們都能夠在這個角色中看到某部分的自己，每個人總會有怕事、逃避與轉移自己視線的時候。而我在飾演每個角色時，都會從自己的內在抽取一點個人特性，挪用到角色之中。」Taika頓一頓後笑說：「可能除了希特拉一角以外。」