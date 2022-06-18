全謊位作戰︱靠浮屍洩密引德軍上釣　邱吉爾︰漏洞正是成功主因

《全謊位作戰》（Operation Mincemeat）於6月16日在香港上映，電影由《皇上無話兒》（King’s Speech）奧斯卡影帝哥連費夫（Colin Firth）領銜主演，《寫我深情》（Shakespeare in Love）金像大導John Madden執導，講述二次世界大戰期間，英國海軍計劃進攻西西里，並利用連串計謀欺瞞並轉移納粹德軍的主力部隊。

《全謊位作戰》電影海報。（電影公司提供）

電影改編自作家Ben Macintyre的同名小說，講述二戰期間異想天開、卻又真實發生的諜戰計劃「肉餡行動」（Operation Mincemeat）：英國軍情五處（MI5）利用一具偽造軍官身份的浮屍，運載說明英軍計劃進攻希臘的偽造密函，故意被德國情報人員發現，企圖利用洩漏的虛假軍情，瞞騙德軍從而轉移防守西西里島的主力，讓英軍能夠在最少傷亡犧牲下登陸。

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有別於戰爭類型電影及諜戰片，《全謊位作戰》是罕見的文戲，透過海軍少校Ewan Montagu（哥連費夫 飾）及空軍上尉Charles Cholmondeley由零開始計劃戰略，杜撰浮屍的虛構身份、搜集每一項印證其身份的個人物品，再聯同駐英國海外的部隊協作執行屍體的投放，並需要爭取英國首相兼統帥邱吉爾（Winston Churchill）的認可支持。邱吉爾當時對戰時採取的每一項策略也無微不至地研讀，分析箇中的可行性與對宏觀戰略的益處，面對匪夷所思、看似充滿漏洞的「肉餡行動」時，邱吉爾評價：「所有會令行動失敗的漏洞，正正成為德軍會信以為真的原因。」

邱吉爾除了作為一位政治家，亦在文學與藝術上有極超卓的成就與濃厚的興趣，以浪漫、充滿冒險精神與想像豐富廣為人知。根據相關記載，邱吉爾鍾情精密而引人入勝的秘密行動，以至他的手下擔心他會過度干預計劃內容，於是一直拖延將計劃向邱吉爾匯報的日期，最後在計劃實行前僅僅兩星期，才將「肉餡行動」告知邱吉爾，而結果亦如他的手下所料，邱吉爾對計劃深感興趣，亦表演雀躍。