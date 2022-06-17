《光年正傳》朱薰訪問基斯伊雲　代６歲囡囡發問偏考起對方？

《反斗奇兵》系列忠粉「美國隊長」基斯伊雲(Chris Evans)，在動畫電影《光年正傳》（Lightyear）聲演巴斯光年，早前基斯伊雲與聲演Mo的泰格韋替替（Taika Waititi）接受朱薰視像訪問。其中朱薰代６歲女兒發問的一條問題，就正正考起「美隊」。

基斯伊雲與泰格韋替替接受朱薰視像訪問。(影片截圖)

基斯表示自己是《反斗奇兵》的粉絲，系列的四部電影都有看過，更表示系列越來越催淚，看《反斗奇兵》3 和 4 看得心都碎了，大讚 Pixer 擅於創作令人悲喜交集。泰格也透露自己是 Pixer 電影忠粉，最喜歡是教會他放下執著，才可高飛的《沖天救兵》。

《光年正傳》舉行世界首映，為巴斯光年配音的基斯伊雲斯在紅地毯上與粉絲見面。（電影公司提供）

基斯認為巴斯光年和美國隊長表面上有相似之處，例如兩個角色都是身負重任，來到現代的「老餅」。但他們的性格則大有不同，巴斯比美國隊長自信，無所畏懼。而泰格則形容新角色 Mo 跟年輕時尋找人生方向的自己很相似，因此覺得角色很吸引。

巴斯光年的紫色頭，應該係髮網嚟。（《反斗奇兵4》劇照）

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訪問到最後，朱薰替 6 歲囡囡問二人一條問題，反而考起兩位，問題是為何巴斯的頭髮有時候是紫色。二人都表示一直以為巴斯的頭部是紫色，思考良久都想不到答案。泰格最後搞笑謂可能會在《光年正傳》中找到答案。