光年正傳︱PIXAR為設計巴斯光年　飛船太空建築特意取經NASA

由迪士尼彼思（PIXAR）本年度鉅製《光年正傳》（Lightyear），根據旗下《反斗奇兵》（Toy Story）系列最為人熟悉的角色之一巴斯光年（Buzz Lightyear）製作個人傳記電影，作為玩具巴斯光年背後的人物根源。彼思製作團隊在設計動畫電影時，參考了美國太空總署（NASA）的太空船設計，並投放於電影的場面設計中。

《光年正傳》電影海報。（電影公司提供）

《光年正傳》的美術指導Greg Peltz早前在接受外媒訪問時提到，電影參考了大量過去的太空科幻電影，並引進到動畫中，作為致敬與設計的啟蒙：「我們的設計取材自大量七八十年代的美術風格，就像我們兒時所沉迷的科幻作品《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey），甚至包括《星際啟示錄》（Interstellar）。」

在設計整個場景時，Peltz提及他們參考了更實在、具體的對象——NASA：「我們看到NASA的太空機械組裝大樓，就是他們組裝大型火箭的地方。」亦提及在太空飛船與太空汽車的設計上：「為了更具質感，我們參考了大量太空機械的設計，微細至機械臂的活動關節以及煙霧噴射的位置，我們希望將最真實的元素投放到電影中，令電影更能夠說服觀眾。」