余文樂自家節目搵吳彥祖做嘉賓　爆古天樂出天文數字薪水畀員工

余文樂自家製網上節目《Inside Out》新一集請來吳彥祖做嘉賓，兩人大談賽車、家庭及事業等話題，期間提到古天樂明明賺了不少錢，仍密密拍戲的原因，是因為養了大班員工，每個月要出天文數字人工。

余文樂與吳彥祖原來從未合作拍戲。（影片截圖）

余文樂與吳彥祖都已經是爸爸級男神，兩人都覺得結婚生仔之後心態有轉變，吳彥祖表示：「我們生孩子之後有很清楚目標，想做一個怎樣的爸爸，不想一直拍戲，而小朋友不認得自己，不是道爸爸是一個怎樣的人，你賺了很多錢給他的未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔」，而樂仔就話：「我們都是有相同的想法，我跟他已經拍戲很久，這時候他想賽車，他再不賽車他就沒有體力，及專注力去做他想做的事情。」

余文樂指初入行拍戲時不懂事，經常被導演用粗口責罵。（影片截圖）

樂仔仲透露一個關於古天樂的小秘密，他曾問過古仔為何賺這麼多錢，這麼累還不停下來，古仔回答：「你以為我不想停嗎？你知道我一個月要發多少薪水給員工？如果我不做，他們就沒有工作」，樂仔補充說：「這是他的責任感，他已經把員工當成家人，另一個責任是為了電影圈，他認為多拍一部戲就令大家有多些工作。樂仔仲爆古仔親口承認每個月要出400萬人工，一年薪酬開支近半億，難怪要密密接戲。