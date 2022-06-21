西部世界｜第四季預告出爐6.26上架　男神吳彥祖閃現2秒驚喜加盟

HBO科幻美劇《西部世界》（Westworld）經歷兩年製作，即將於6月26日回歸。日前官方發布了第四季最新預告，除了得悉角色Dolores死後，女主角Evan Rachel Wood以相同樣貌的新角色登場之外，更看到男神吳彥祖在預告中亮相的畫面。



第四季即將於6月26日回歸。（《西部世界》海報）

角色Dolores死後，女主角Evan Rachel Wood以相同樣貌的新角色登場。（《西部世界》預告畫面）

第四季陣容鼎盛，除了有原班人馬Evan Rachel Wood、Thandie Newton、Ed Harris、上一季加入的Aaron Paul等，吳彥祖亦驚喜加盟。在預告中雖然沒有對白，卻有兩秒近鏡。另外，根據IMDb的劇集資料，吳彥祖將會有7集的演出。其實吳彥祖早於2015年已經憑AMC美劇《荒原》（Into the Badlands）而打開美劇市場飾演男主角，當時還找來好兄弟馮德倫一同聯合監製兼執導。

《西部世界》改編自1973年的同名科幻電影，劇情背景設定在未來世界，主要講述以西部牛仔為主題的主題公園，為客人提供殺戮及滿足慾望的體驗，而樂園中的機械人就成為了人類的洩慾工具。當Dolores、Maeve等機械人覺醒後，變開始了一連串的反抗革命。過往三季就憑跳脫的時間線及燒腦的劇情獲得劇迷的喜愛，可惜上一季的觀看人數比首季大跌5成，未知道新一季能否挽救收視。