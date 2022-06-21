由852電影公司出品，何超儀與丈夫陳⼦聰共同監製，其親自演出的電影《Edge of the world》，拍竣後便遇上疫情，上映⼀波三折。去年原定入圍荷蘭阿姆斯特丹電影節，⾓逐最佳北美電影及最佳導演兩獎項，豈料歐洲疫情肆虐，電影節未開始已被取消，令滿⼼歡喜的超儀也⼤嘆當⿊。



何超儀在戲中擔任了監製和演員兩職，電影獲獎項特別開心。（《Edge of the world》劇照）

經得起時間考驗

不過事隔⼀年，竟又傳來好消息，原來電影節今年復辦，並沒有忘記去年入圍的電影，讓所有作品再度⾓逐，而超儀部《Edge of the world》更排除萬難，經得起時間考驗，贏得最佳導演⼀獎。早前超儀得知消息後，原想立刻公佈，豈料翌⽇⺟親藍瓊纓病逝，超儀強忍傷痛送別亡⺟，為表對⺟親尊重，超儀不發佈任何獲獎消息，待時間平伏哀傷，事隔近兩星期⾄現在才公佈。

獲最佳導演的Michael Haussman，說起此⽚在發⾏時遇上歐美疫情⾼峰，電影在缺乏宣傳及廣告下，被嚴重忽視。(大會相片)

荷蘭的阿姆斯特丹電影節，向來致力推動獨立電影製作，入圍的電影均非主流⼤片，⽽是以發揚⼈⺠精神為宗旨。⽽超儀有份監製、投資兼演出的《Edge of the world》，故事正是以⼗九世紀英國著名探險家James Brooke的事蹟為藍本，講述他帶領⾺來⻄亞的原住⺠脫離蠻夷，走出英國的殖⺠統治，進入⽂明之路。

故事以⼗九世紀英國著名探險家James Brooke的事蹟為藍本。（《Edge of the world》劇照）

導演曾為麥當娜拍MV

今次榮獲最佳導演的Michael Haussman，他曾是著名攝影師及不少天王天后的ＭＶ導演，如麥當娜。對於Michael獲最佳導演⼀獎，超儀衷⼼祝賀：「我代表852電影公司祝賀Michael奪得最佳導演⼀獎。這部電影剛拍竣後，歐美便遇上疫情⾼峯，影響了整部電影的上映計劃，這次獲獎是⼀次業界的專業肯定，希望能令電影再度受到關注。」

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何超儀願媽媽看到自己的努力

她更憶說與導演Michael在⼯作時的樂事：「Michael很嚴謹，拍攝時要求我穿清裝，要以英式⼝⾳英語唸對⽩（因當時東南亞多為英國殖⺠地），為此我花了不少時間練習英國⼝⾳，在現場也吃了他不少NG，幸好最後順利完成，其實這部電影是⼀次很好的中、⻄⽅⽂化的融合，這也是我們852公司希望走的道路。」最後超儀更表示希望⾃⼰的努⼒能讓⺟親看到。

何超為電影花了不少時間練習英式⼝⾳，在現場也吃了他不少NG，幸好最後順利完成。（《Edge of the world》劇照）

至於憑此⽚獲最佳導演的Michael Haussman，說起此⽚在發⾏時遇上歐美疫情⾼峰，電影在缺乏宣傳及廣告下，被嚴重忽視，他說電影可以像當年的經典名⽚《戰火浮⽣》（Mission）⼀樣，把觀眾帶進⼀個完全新的影像世界。他說希望這次獲獎，能令電影再次重⽣，重新被關注。⽽事實上此⽚剛被⾺來⻄亞國際電影節邀請在下⽉作為該電影節的開幕電影，到時超儀與陳⼦聰及導演 Michael Haussman及監製Rob Allyn將⼀同出席⾸映，為電影在⼤⾺揭開序幕。