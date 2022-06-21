《小曉》劉俊謙獲邀赴台灣拍戲　劇組貼心照顧︰感到相當溫暖

劉俊謙（Terrance）首次參與台灣製作的電影《小曉》演出，該片今日（21日）舉行開鏡儀式，監製葉如芬、王小茵，金鐘獎新銳導演靳家驊及三位主演劉俊謙、陳意涵及林品彤皆出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。《小曉》榮獲文化部第42屆金穗獎優良電影劇本獎，電影故事描述母親、女兒與女兒老師三人之間的愛情與糾結。

電影《小曉》於今日（21日）開鏡。(官方相片)

首度在台灣拍攝電影的劉俊謙，被問到是次接拍新片感受，他興奮地分享說：「從防疫旅館出關至今，去了很多以前在台灣讀書時充滿回憶的地方，再次走進當地生活圈，感受屬於這裡的生活氣息，有助於我對角色的演繹。」

電影舉行開鏡儀式，出席包括右起監製王小茵、葉如芬，三位主演陳意涵、林品彤、劉俊謙，及金鐘獎新銳導演靳家驊。(官方相片)

身為《小曉》男主角的劉俊謙，曾以《幻愛》拿下第26屆香港電影評論學會最佳男演員，並在多個電影獎項中獲提名最佳新演員，包括第39屆香港電影金像獎及第57屆金馬獎提名最佳新演員等獎項，這次與陳意涵、林品彤三人之間將有大量對手戲，陳意涵表示十分期待，問到Terrance對今次拍攝有何準備？他回應說：「從防疫隔離到現在，前期準備了一個多月的時間，這部電影我也是第一次和那麼多小朋友相處真不簡單。」Terrance被問到是次拍攝與過往的分別？他透露：「尚未開拍便感受到演員劇組的貼心照顧，讓我來到台灣拍戲亦感到相當溫暖。加上劇組的前期準備充足，讓他拍攝陪感投入和順暢。」

女主角陳意涵首次挑戰母親角色，她表示：「當自己的身份，從女兒、人妻轉變到現在已是兩個小孩的媽媽，不同的人生經歷帶給我詮釋角色的養分，很開心可以和靳家驊導演、男主角劉俊謙與林品彤合作，期待我們碰撞出的火花！」

陳意涵戲中的女兒「小曉」，是由電影《美國女孩》中表現亮眼的林品彤飾演，林品彤再次投入電影，再次展現令人驚艷的演技，她說：「很榮幸能參與《小曉》的演出，與這麼多巨星合作，能在電影中飾演陳意涵的女兒，我非常期待！」陳意涵與林品彤將挑戰複雜糾結的母女關係，林品彤形容：「陳意涵一直是我很崇拜的演員，與她合作拍戲就像夢想成真一樣！」