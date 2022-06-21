珍寶海鮮舫沉沒｜曾抵受哥斯拉「襲擊」　最後取景電影屬黃子華

香港的「珍寶海鮮舫」，上周二（14日）宣布啟航前往東南亞維修，可惜4天後傳來噩耗，指在南中國海西沙群島附近水域遇上風浪，船身入水後沉沒，連同一堆香港人的回憶長埋海底。其實「珍寶海鮮舫」向來是電影取景的勝地，就連哥斯拉於1995年都到訪過，現在跟大家重溫。



計已上畫的電影，《棟篤特工》相信是最後一部以珍寶海鮮舫取景的作品。（《棟篤特工》劇照）

《棟篤特工》係「珍寶」最後一部電影？

昨晚（20/6）傳出珍寶沉沒的消息後，電影老闆蕭定一便貼出一張《棟篤特工》劇照，寫道︰「真係沉咗？唔係啩？我哋係最後一部電影？」

哥斯拉曾襲擊「珍寶海鮮舫」，都只是失火未有沉沒。（《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》影片截圖）

《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》

1995年的日本電影《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》，原來都曾在「珍寶」取景。據指該集哥斯拉以香港為襲擊對象，曾踩入當年仍運作的啟德機場，隨後便攻擊珍寶海鮮舫，可見「珍寶」在外國人眼中是最具代表性，

《生死戀》

遠古一點，1955年代的荷李活電影《生死戀》（Love Is a Many-Splendored Thing），兩位主角威廉荷頓（ William Holden）與珍妮花鍾絲（Jennifer Jones），都到訪珍寶海鮮舫取景。電影故事背景為50年代香港，所以有大量在香港取景的地方，例如淺水灣及維多利亞港等。

1955年代的荷李活電影《生死戀》，兩位主角威廉荷頓（ William Holden）與珍妮花鍾絲（Jennifer Jones），都到訪珍寶海鮮舫取景。（《生死戀》劇照）

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