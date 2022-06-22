周星馳60大壽｜你不知道六項紀錄　《功夫》連奪7個最佳外語片獎

今日6月22日，是周星馳（星爺）的生日，今年更是他60歲登陸大壽。其實星爺不單是華語影壇的神話，他的魅力更打破語言界限，感染到亞洲區甚至全世界，當中的巴閉不得不令人佩服。



《少林足球》令星爺更加走向國際，隨後的《功夫》更正式與荷里活合作。（《少林足球》劇照）

曾經是全球華人最高票房導演第三位

美國票房網站the numbers，於2008年的報道，統計出華人導演在國際票房的表現，第一位是吳宇森，第二位是李安，而第三就已經是周星馳。而當時周星馳導演的票房市場佔比分別是日本（25%）、歐洲（18%）、美洲（14%）、中國大陸（14%）。由於星爺英文名是Stephen，故被媒體稱為「中國的史提芬史匹堡」。不過在中國電影業蓬勃起來，加上2017年吳京一部《戰狼II》創出56億人民幣票房後，李安又有了《色｜戒》及《少年pi的奇幻漂流》的出現，一至四位的排名亦改寫為李安、吳宇森、吳京及周星馳。

《家有囍事》（1992）成為當年全年票房第二位，一個字，絕！。（《家有囍事》劇照）

全球最有趣男明星

早在1992年，美國《People》雜誌，評周星馳為「全球最有趣男明星」，至今亦是唯一一位華人獲此殊榮。當年星爺的《審死官》及《家有囍事》，雄霸了香港年度票房冠亞軍。

想不到《西遊記》系列都曾經在威尼斯影展播映過。（《西遊記之仙履奇緣》劇照）

威尼斯影展舉辦「周星馳周」

1999年，威尼斯國際影展為周星馳舉辦「周星馳周」，事源於1996年，影展將《食神》列為觀摩電影，結果反應熱烈，於是積極為星爺舉辦個人電影回顧環節，至今亦是唯一華人演員獲此殊榮。而當年獲選重溫的5部電影，分別是《逃學威龍》、《西遊記》、《審死官》、《大內密探零零發》及當年的新作《喜劇之王》。

《食神》獲荷里活賞識重拍，星爺欣然賣出版權，但就拒絕參與，認為不想重複創作同一題材。（《食神》電影截圖）

21世紀全球電影TOP 10獨佔兩部

全球著名電影評論網站「爛番茄」，於2010年便評選出21世紀全球電影的TOP 10，當中華語電影便佔上5部，而周星馳就憑《少林足球》和《功夫》成為唯一有兩部作品上榜的亞洲導演。

4度拒絕荷里活合作

星爺要闖荷里活的機會多的事，但最終能成事的不多，已知曾拒絕的合作就包括1996年《食神》在港大受歡迎，引起荷里活片商垂青，其中二十世紀影業便向星爺購入《食神》版權，並想邀請他重拍美國版《食神》，但最終星爺因為不想重複而拒絕。2004年《功夫》一片成功在荷里活打響名堂，哥倫比亞電影一度籌拍續集，同樣被星爺拒絕。

電影公司原想以星爺偶像李小龍的作品《青蜂俠》，打動他參與重拍，可惜在籌備階段已經告吹。（《青蜂俠》劇照）

2010年，荷里活影星韋史密夫亦曾親自找星爺，希望他重拍1984年經典《龍威小子》，並擔任導演、監製及演員三職，以力捧自己兒子Jaden Smith做主角，最終未能成事而由成龍取代演出。2011年，Sony計劃重拍《青蜂俠》（The Green Hornet），原屬意由星爺擔任導演及演繹加藤一角，向偶像李小龍致敬。可惜在製作期間不斷發生爭議，跟編劇薛夫洛根有重大分歧，主要是不滿角色設定細節，最終先後辭去導演及演員一職，最後由周杰倫頂上加藤一角。

《少林足球》為星爺開啟了國際線，而《功夫》就正式打入國際市場，叫好叫座。（《功夫》劇照）

《功夫》連奪7個「最佳外語片」獎

周星馳正式打入荷里活市場的作品《功夫》（2004），在一年間一口氣摘下７個「最佳外語片」獎，包括波士頓電影評論學會大獎、芝加哥電影評論學會大獎、佛羅里達電影評論學會大獎、拉斯維加斯電影評論學會大獎、菲尼克斯電影評論學會大獎、美國東南電影評論學會大獎及評論家選擇獎，最後更獲第63屆金球獎最佳外語片的提名。

要同一屆連奪新晉導演、最佳導演及最佳男主角，既前無古人，後亦難有來者。（《少林足球》劇照）

唯一連奪新晉及最佳導演

數完6項國際事項，又數番星爺未衝出國際前，在香港創下的一項獎項紀錄。2001年的《少林足球》，絕對令周星馳的事業更上一層樓，率先在香港贏得6,073萬票房，成為當年票房冠軍，亦維持了3年才被自己的《功夫》以6,127萬的紀錄打破。而《少林足球》在《第21屆香港電影金像獎》上，更一口氣摘下第一屆「傑出青年導演」（新晉導演獎前名），以及最佳導演獎，至今仍是紀錄保持者，如再計及同年再獲最佳男主角獎，相信往後能一口氣連奪此三獎的人，機會很微。