《一樣的天空》首映　黑哥姜皓文與Bipin Karma合作傳承舞獅文化

電影《一樣的天空》今日（21日）舉行首映禮，電影由銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影出品，銀都機構攝製，並由四位新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒執導，並於三十多位資深與新血演員傾力演出，劇情更貫穿了回歸至今四位年輕人的成長故事。

《一樣的天空》四位導演，聯同姜皓文、朱鑑然、石修、米雪、車婉婉、林德信、袁富華、Bipin Karma等一眾主演出席首映禮。「黑哥」姜皓文接受訪問時指：「因為疫情關係，很久沒有出席過首映，十分掛念這個感覺。」電影主線圍繞一班年輕人的成長故事，締造了黑哥與一眾年輕演員合作的機會，他表示：「非常高興能夠與一班小朋友合作，電影又有舞獅的文化。小時候接觸過舞獅，在戲裡又會打鼓，因為我非常喜歡敲擊樂，所以覺得自己特別有型。」

《一樣的天空》一眾主演出席電影首映禮。（陳順禎 攝）

第二次參與電影演出的尼泊爾裔演員Bipin Karma，繼《手捲煙》與金像影帝林家棟合作後，再與金像級演員黑哥合作，他表示：「他們兩位都是十分專業的演員，對拍電影的認知亦非常豐富，在旁觀察已經獲益良多。與家棟的合作，我學到演戲的認真，亦帶點緊張；而與黑哥的合作，題材比較貼地，整體拍攝亦相對輕鬆，與黑哥一直有傾有講。」

「黑哥」姜皓文於首映禮接受訪問時指，覺得在電影裡為舞獅打鼓，覺得非常有型。（陳順禎 攝）

而黑哥與Bipin Karma合作的電影段落正以舞獅作為主題，對Bipin而言鼓樂的元素與尼泊爾的文化具有共同性，而舞獅所運用的動作技巧，亦與他一直學習的飛躍道（Parkour）相通。