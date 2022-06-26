怪奇物語4｜下半部預告有重要角色被賜死　Eddie身世之謎超驚人？

Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）第四季上半部以暗黑恐怖姿態回歸，全新風格為劇迷帶來新鮮感之餘，亦揭開了前三季一直未解開的謎團，在劇情鋪墊方面贏盡口碑，成為全劇最精彩的一季。在下半部正式上架前，有不少劇迷都根據留下的伏筆來預測接下來的劇情發展，推測有重要角色被賜死之外，更有隱藏的反派。



第四季將會一分為二推出，上半部於日前（27/5）上架，下半部則在7月1日回歸。（《怪奇物語》劇集海報）

＊以下有第四季上半部劇透，請斟酌閱讀

失去超能力的Eleven如何對付Vecna？（《怪奇物語》劇照）

在第四季上半部亮相的反派Vecna乾屍般的蜘蛛腳造型極為恐怖，更擁有觸及人類思想及心靈感應，Dustin形容Vecna為「顛倒世界」的五星將領，相信只有Eleven的超能力才能對付他。不過讓劇迷震驚的，不只是Vecna的邪惡能力，還有他驚人的身世。

008有機會回歸？

根據上半部的結局，揭開了Vecna就是當年霍金斯實驗室的「001」及照顧Eleven的看護，同時是1959年滅門慘案的兇手。當時還未變成Vecna的001將Eleven意外的超能小孩都殺掉，逃出魔爪的「008」其實早在第二季曾經出現過，更教Eleven如何運用超能力。Eleven在上半部努力尋回失去的超能力，但仍不足以對抗Vecna，在大戰一觸即發的情況下，Eleven很可能會找其他超能力者來加入戰團。

「008」Kali曾於第二季亮相。（《怪奇物語》劇照）

Steve會被賜死？

人氣角色Steve（Joe Keery飾）由首季的賤男轉變成擊退怪獸的英雄及小主角們的可靠保姆，更與Dustin發展出不能分割的兄弟情。在第四季上半部，Steve被魔蝙蝠（Demobats）咬傷腹部。雖然大家都不知道被咬傷會有什麼後果，但Robin（Maya Hawke飾）提起瘋狗症，加上Steve對Nancy餘情未了，讓劇迷推測Steve的傷口不會痊癒，或會為了拯救被困在「顛倒世界」的Nancy而犧牲。

Steve（Joe Keery飾）在第四季上半部被魔蝙蝠（Demobats）咬傷腹部。（《怪奇物語》劇照）

Eddie比你相像中更重要

在第四季才亮相的Eddie憑搞笑及外剛內柔的性格而深受劇迷喜愛，而在下半部最新預告中，看到Eddie拿著結他在「顛倒世界」狂彈的畫面。由於大家知道靠音樂才能拯救Max逃出不死魔王Vecna魔爪的經驗，相信Eddie是為了救Nancy而彈結他對抗Vecna。另外，Eddie曾經透露小孩時期，有段長時間是Skin head，加上他手上長期帶著手錶遮掩手腕上的紋身，有劇迷推測Eddie其實就是在霍金斯實驗室屠殺中生存的「010」。

心理輔導老師係隱藏反派？

當霍金斯小鎮發生一連串學生謀殺事件，Dustin一行人發現所有死者都是心理輔導老師Ms Kelly跟進的對象，從而推測出Vecna專門尋找一些有心理創傷的學生落手。而眼利的劇迷發現Ms Kelly頸上戴著時鐘鎖匙的頸鏈，跟死者被困「顛倒世界」前遇上巨型時鐘的畫面有所呼應，而推測Ms Kelly很大機會是Vecna的手下。