《神探大戰》落實映期韋家輝親解戲名　「神探是一群人的代號」

英皇電影《神探大戰》，由韋家輝執導、監製及編劇，劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）、林峯、譚凱、陳家樂、湯怡、何佩瑜、李若彤演出，電影本原定4月上畫，可惜碰上第五波疫情，一度押後。到今日終公布敲定7月21日開畫，並送上全新預告。



青雲與林峯在戲內大鬥演技，作為後輩林峯大讚有嘢袋落袋。（《神探大戰》劇照）

韋家輝︰《神探大戰》不是《神探》延續篇

單看戲名，不少人認為《神探大戰》是劉青雲與杜琪峯、韋家輝合導的《神探》（2007）後，另一延續，但韋家輝導演就親自解畫：「其實完全無關係，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝。《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裡的人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同，2007年的《神探》有雙重意義，講述青雲是一個很棒的神探，同時又是一個『神神哋』的神探；但《神探大戰》的『神探』則代表了一班在香港社會內，做了一些非法行為，再以私刑去跟進一些懸案，將一些人殺掉的一群人的代號。」

劉青雲角色仿「九龍皇帝」，將案件分析寫在牆上。（《神探大戰》劇照）

《大時代》30年重聚

今年是神劇《大時代》首映30年，韋家輝與劉青雲已成經典夢幻組合，所以在編寫《神探大戰》劇本時，韋導演腦海早已認定，劉青雲是男主角李俊的第一人選：「眾所周知，青雲是一個非常出色的演員，我好喜歡和他的合作方法，就是他好信任我、我亦好信任他，開工第一日，我們都不會完全知道整部戲的走向，會給予空間試做，看看角色的演變會是怎麼樣，由當日方展博開始，到往後許多電影角色，直至今次《神探大戰》，都是一樣！」

劉青雲與韋家輝，30年來合作無間。（《神探大戰》劇照）

青雲︰一部好重型的動作電影

憶述當日韋導演的邀約，青雲直率回應：「他說想拍一個關於《神探大戰》的故事，問我拍不拍？想不想與他合作？我答『想』，就是這樣！」十多年未有合作，青雲覺得，韋導演今次要炮製不一樣風格的全新作品：「他要拍一部之前沒有試過的類型電影，就是一部好重型的動作電影，相對他最擅長的劇情片，今次要上山下海、爆炸飛車，這個題材落在他手上，又會有另一種嶄新看法！」

阿Sa與青雲，首次「認認真真」唔再搞笑。（《神探大戰》劇照）

阿Sa︰青雲可能覺得我低低低地

至於女主角阿Sa，之前跟青雲合作都是《戀上你的床》、《鬼馬狂想曲》等喜劇，這次重聚坦言感覺大不同：「以前可能自己比較年青，跟青雲的話題不算太多，可能他覺得我低低能能。但今次整套戲非常緊湊，基本上每場戲也很緊張，不是飛車就是跌落樓，不是跌落樓又要跳海，全部也是像玩極限運動似的，所以感覺變了大家一起共患難似的。跟青雲合作很舒服，他給了我很多鼓勵。」

林峯首遇韋家輝，要靠青雲教路指點。（《神探大戰》劇照）

林峯︰多多少少都好緊張

另一男主角林峯，大讚青雲哥未開拍前，已經不停「袋嘢」給他。「因為自己首次嘗試呢種角色，內心好興奮，但多多少少都好緊張，而且我又未跟韋導演合作過，不知道他的拍攝手法，或他對演員如何掌握角色的要求，但青雲跟我說：『不用想太多，總之導演說什麼，你照著做就可以！』到正式開工遇到韋導演，他是一個很溫和的人，非常有親和力，所以很快已經可以專注在角色之上！」