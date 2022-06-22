焚身｜林作出天價挑戰陳凱琳細佬驗DNA　鄭嘉穎：佢目的好清楚!

香港電影《焚身》今日（22日）舉行首映禮，監製黃百鳴、導演劉偉恒，攜同鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗、蘇志威、羅蘭、陳嘉倩、張敬仁等一眾主演出席。電影將於6月30日香港上映，故事講述飾演主角的鄭嘉穎本有一個幸福的家庭，但因為一次醉酒斷片，與陳靜飾演的情痴發生一夜情，令家庭關係陷入破裂的危機。

鄭家穎與Dada、朱晨麗一同出席電影《焚身》首映禮。（梁碧玲攝）

主演之一的鄭嘉穎於首映禮上接受訪問時，表示雖然過去比少機會演多情的戲份，但盛讚合作的Dada：「演得很開心，因為有一位好對手Dada，發揮得非常好。她在戲中演一位精神狀態有問題的角色，這類型角色較難演，但會令演員興奮，她亦拿捏得非常好，心理資素很高，演出也很放得開！」

對於電影中上演的情慾戲，嘉穎表示：「這套電影的風格與《孽緣》（Fatal Attraction）相似，所以在功能性上有需要，我亦沒有計較這部份的戲份有多少，而是在戲劇上的效用如何。」亦指是幕前演出以來，最「盡」的一次演出。

鄭家穎回應近日傳聞時強調：「唔回應就係最好嘅回應。」（梁碧玲攝）

最近，陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek在父親節發布合照，引起網民熱烈討論，連林作也加入抽水，提出以100萬港元挑戰父子驗測基因。對於相關的傳聞，作為Grace的丈夫，鄭嘉穎表示「佢什麼目的大家好清楚」。之後又多次強調：「不會應便是最好的回應。」又稱「事件對我們沒影響！」亦未有評論個別人物的行為。