《焚身》陳靜「酷刑」招呼朱晨麗　鋼琴挾手叉頸仲恐嚇羅蘭姐

由鄭嘉穎、陳靜（Dada）及朱晨麗（朱朱）合作的愛情驚慄電影《焚身》，今日（24/6）推出第二條預告，今次集中展示戲中化身進擊小三的Dada，登堂入室住進朱晨麗同嘉穎的大宅後，開始變本加厲，不單安排種種「酷刑」招呼朱晨麗，仲連戲中飾演朱朱的外婆羅蘭姐都唔放過。

為演好鋼琴老師一角，開工前Dada特別花時間找鋼琴老師學習彈奏一曲。（《焚身》劇照）

戲中Dada為了更進一步接觸嘉穎，不但登堂入室成為對方兒子的鋼琴老師，還因妒忌而刻意用琴蓋挾傷朱朱手指。開工前Dada特別花時間找鋼琴老師學習彈奏一曲，又指自己一向擔心演員安全，因此在拍挾手指前自己堅持要親自試一次：「劇組講已經做好安全措施，我想堅持夾一下自己隻手，看看是否真的夾不到，朱朱好專業，很多次都話無問題，她不會驚，我好欣賞她。」

雖然係挾朱朱，但Dada都堅持自己夾一下，看看是否真的無事。（《焚身》影片截圖）

另外，戲中一幕Dada要推開朱朱，由於走廊較窄，一不小心很容易會撞到樓梯扶手的角位，朱朱反而不抗拒，覺得要有危機感先好睇：「以前都有拍過動作戲，所以會大膽一點，希望出來效果令觀眾真的會驚，真的跌落去才算成功，如果往往都就住拍攝那效果就不夠真實，現在觀眾很聰明的！」

朱朱亦大讚Dada入戲，不斷催眠自己進入角色：「因為Dada要掐我條頸，她怕太大力會頂到我的喉嚨，令我不舒服，所以好多時都有留手，我就跟Dada說別留手，我需要那種感覺！加上Dada的角色本身已有很多事情要處理，又要弄到自己像有精神病，她的眼神、聲線、身體語言等等一起配合，讓我覺得角色出來的效果會好好。」Dada續指朱朱會提自己要捉哪位置：「朱朱還提我動作上個力度，好有幫助！」

至於從預告看，Dada不單止對朱朱不留手，連她在戲中的外婆羅蘭都唔放過，在廚房恐嚇對方，又在身後突然出現嚇阿婆，無陰功呀你！

《焚身》由東方影出品，黃百鳴監製、劉偉恒執導、黃子桓編劇，聯同鄭嘉穎、陳靜、朱晨麗及羅蘭等主演，故事講述醫生林遠志（鄭嘉穎 飾）和太太劉靖（朱晨麗 飾）及五歲兒子思朗生活一直平淡幸福，但遠志一次醉酒斷片，意外搭上情痴方瑜 (陳靜 飾)，遠志被猛烈追求及入侵家庭，多次拒愛無果，幸福家庭陷入破裂邊緣。