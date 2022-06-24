Obi-Wan Kenobi一劍斬開黑武士頭盔超震撼　第六集大結局獨家上映

一連六集在Disney+串流平台上播放的星球大戰劇集《Obi-Wan Kenobi》，週三播放大結局，劇集導演Deborah Chow與回歸星球大戰飾演黑武士的Hayden Christensen，於多倫多出席劇集的馬拉松放映兼大結局首映，吸引大批影迷到場，再次牽起一陣星戰熱潮。

星球大戰劇集《Obi-Wan Kenobi》海報。（imdb）

以下內容涉及《Obi-Wan Kenobi》結局劇透，未睇的讀者慎入！

《Obi-Wan Kenobi》促成伊雲麥葵格（Ewan McGregor）與Hayden Christensen再度聯手合作，延續《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars：Episode III – Revenge of the Sith）的師徒恩怨，亦作為連接前傳與《星球大戰》（Star Wars）之間的橋樑。劇集的最終章，不負眾望上演一場史詩式的師徒對決，當Obi-Wan將原力昇華，在決戰中把黑武士的頭盔斬開，望見昔日徒弟的怨念與眼神，震撼的程度相比前傳第三集在火山星系上的對決有過之而無不及，締造星球大戰光劍對決的新經典場面。

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除了絕地武士的對決，劇集亦有不少亮點值得觀眾細味，其中飾演Leia公主的童星Vivien Blair的精彩演出，成為全劇的焦點之一。她成功捕捉了原《星球大戰》裡飾演Leia公主的Carrie Fisher的神髓，亦有由妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的Padmé一角的影子，連Hayden Christensen也大讚：「我很高興見到這位小 Leia於故事中出現。劇組巧妙地將電影中莉亞公主最為人所喜愛的特質和風骨，全數在這位小女孩身上再次綻放出來。」

飾演Leia公主的童星Vivien Blair。（Disney+提供）

《星球大戰》劇集《Obi-Wan Kenobi》全劇已於Disney+串流平台獨家上映，熱愛《星球大戰》系列的觀眾絕對不容錯過。