基斯頓比爾未睇新版《蝙蝠俠》　接演《雷神４》為滿足囝囝要求

《雷神奇俠4：愛與雷霆》日前於荷里活舉行電影首映。（Getty Images）

曾經主演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲的基斯頓比爾（Christian Bale），日前在出席《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）的荷里活首映活動時接受外媒訪問，透露自己竟然未曾觀看由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》電影：「我真的尚未觀看，但我將會看！」

他亦補充指：「其實我出奇地甚少看電影，就算是與我合作過的導演，我也只會看他幾部作品。有時會令他們十分驚訝：『你係唔係講笑咋？』但我希望能夠仔細品嚐電影，所以我不會看很多。但我肯定柏迪臣的演技，他是一位出色的演員，我們之前曾經碰過面，談論在這部電影，聽起來是一部出色的作品。」

由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》。《蝙蝠俠》電影劇照。（imdb）

對於接拍《雷神奇俠4：愛與雷霆》並飾演屠神者一角﹐他直言：「是我兩個兒子的決定，我接拍電影通常會考慮作品由哪一位導演執導、有哪些合作的演員，但這次純粹出於兒子們的意願，他們希望我演出這部電影。」

基斯頓比爾直言接拍《雷神奇俠4：愛與雷霆》是出於兩位兒子的意願。（Getty Images）

他亦補充指自己亦因為導演Taika Waititi、合作演出的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及泰莎湯遜（Tessa Thompson），以至整個團隊，而決定接拍。

基斯頓比爾亦提到希望與基斯咸士禾夫（左）、妮妲莉寶雯（中）及泰莎湯遜合作。（Getty Images）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》將於7月8日，美國及香港同步上映。