夜校｜MC首次拍戲滿意自己表現：一拍埋前輩度，真係冇比較冇傷害

MC張天賦首次接拍電影《夜校》，與葛民輝、姜濤緋聞女友黃曦誼（Candy）、郭奕芯、方詠琳等人合作。MC唱功曾獲張敬軒以「實偶派，唱功好扎實」，咁演技又如何呢？呢日佢喺中環酒吧開工，接受《香港01》訪問時，自覺表現不俗，仲話自己一定唔係NG最多一位，結果……



MC同Candy飾演情侶，但親密戲都只係捉手指……（葉志明攝)

劇情講述二人交往後，Candy想透過占卜睇睇MC到底係咪好男人。由於陳伊霖飾演嘅占卜師出名燈神，所以當聽到結果係話MC桃花旺、成日同女仔行超市嘅時候，Candy即時放下心頭大石。MC今年初因與（鍾卓穎）及Santis（陳濬樺）行超市而傳出緋聞，之不過，EQ高嘅佢其後除自拍行超市影片自抽外，仲話唔介意做超市代言人。喺而呢日嘅對白當中，「超市」亦再次出現，MC唔介意之餘，講到肉緊位仲捉緊Candy。之不過，可能係真緊張，再加上現場收音等問題，呢場戲足足NG咗7次，同MC埋位前接受《香港01》訪問嘅講法，好似有啲出入。「我拍其他情節冇開始，我同Candy得兩個戲有交接，亦唔算親密接觸，都係講啲溝女說話，但成日忍唔住笑，比導演話我心虛。（咁邊個係NG王?）一定唔係我同Candy，哈哈！」

MC話自己好接受用老土情節追女，仲話「只要對方feel到你誠意就得」而佢就試過拎住結他喺女生屋企樓下自彈自唱，並一再強調「一啲都唔老土」。（葉志明攝)

首次拍戲，MC直呼超級好玩，但同時亦嚴重缺乏睡眠，但比起工作人員嘅辛苦，自己嘅捱下眼瞓都不算得是什麼。電影開拍劇，MC特地抽空去上戲劇堂，不過佢就話估唔到會「跳戲拍」，以為每場戲都會按情節發展拍攝：「錯晒㗎，剪出嚟都幾困難。其實今次角色同自己差不多，衝動、不羈，我以為好多嘢都係臨時（飛紙仔），但原來唔係，第一次拍幾滿意自己表現，但一拍埋啲前輩就真係死，冇對比冇傷害。」MC首次拍戲，一班「賦二代」都十分支持，食物應援包羅萬有，連MC都忍唔住表示十分邪惡:「一開始都係健康嘢，自己都鍾意，但後來又諗如果有糖水就好，結果真係有蘋果批、燕窩、甜品，真係不得了，我食咗兩個批，然後我發現自己今朝有啲腫又有啲肥，係咁同自己講之後要做Gym，而家谷肥定，操完收水就好睇……」

Candy都話被「連戲」考起，仲好幾次想提出重拍。（葉志明攝)

《夜校》煞科後，MC將馬上投入準備與洪嘉豪9月的演唱會，他表示由於今次舞台會較大，所以希望做到好聽又好睇，所以學跳舞都必須的，但到時會否騷舞技……暫時是個謎。問到會否為防止黃牛炒賣門票而行實名制，MC表示已向公司反映:「但……我做唔到太多嘢，都係要交比公司處理，希望大家都買到飛入場。」

右圖為「賦二化」部分食物應援，MC表示唔夠瞓係致肥原因之一，所以冇理由唔食好啲，因為怕自己會暈，所有嘢都被「合理化」。

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