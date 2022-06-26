梁朝偉60大壽　回顧偉仔電影的魅力時刻　眼神笑容究竟係幾時練成

梁朝偉為數十年來的香港電影留下極重要的足跡，預祝偉仔６０歲生日快樂。（Getty Images）

香港殿堂級影帝梁朝偉（偉仔），將會於6月27日迎來60歲生日，一眾影迷在驚訝男神偉仔已經60歲的同時，亦突然發覺年過半百的偉仔，保養得宜、靚仔依然，魅力絲毫未有隨歲月減少。今年除了是偉仔的60歲生日，亦是他出道的第40年，在接近40年的電影生涯中，偉仔留下了不少令觀眾印象深刻、靚仔又有型的面貌。

偉仔多年來仍然魅力不減。（Getty Images）

以下為大家盤點八個偉仔在電影中的魅力時刻。

《辣手神探》

偉仔在30歲時，參演了電影《辣手神探》中，偉仔飾演一位臥底警察江浪，潛伏在一個黑幫內擔任殺手，每逢自己殺了一個人，他也會摺一隻紙鶴，掛在自己居住的一艘帆船裡，提醒自己滿手鮮血。而偉仔一個人在船頭摺紙鶴的一幕，配着爵士背景音樂，眼神唏噓落寞，但又帶一種獨行俠的魅力，令觀眾對這個殺手產生憐憫。

+ 1

《流氓醫生》彈結他

偉仔於33歲時參演《流氓醫生》，飾演一位在龍蛇混集的街區執業的醫生劉文，他醫術高明，但淡薄名利。有一次在街坊教會舉辦的晚會中，他在台上叼着煙，為街坊彈結他表演。在浪子的外表下，表現出他情深而鬱鬱不歡的一面，面對自己無法忘記、最深愛的女人，他無法醫好她的病痛，亦無法放下這份遺憾。偉仔彈結他時既充滿神秘感，又獨具魅力，在劇情上感動到觀眾外，相信亦令觀眾忍不住對偉仔「心心眼」！

《重慶森林》

參演王家衞執導的《重慶森林》時，偉仔32歲，在戲中飾演警員633，最後因為愛上阿May（王菲 飾），而相約在加州見面，可惜他們所理解的加州，一個在美國，一間是酒吧，所以終於無法相遇。偉仔在相約王菲時，偉仔穿着警察制服，來到王菲工作的外賣站裡，邀請她在加州見面。偉仔深情地望向王菲，眼神充滿電力，令王菲心亂如麻，相信當時大銀幕下的觀眾亦被偉仔的眼神電暈！

《春光乍洩》

到參演《春光乍洩》時，偉仔35歲，在戲中飾演的黎耀輝，與張國榮（哥哥）飾演的何寶榮原本是一對同志戀人，來到布宜諾斯艾利斯生活後，何寶榮提出與黎耀輝暫時分開，他們中間不停相遇，關係時好時壞，而最經典的一幕，莫過於偉仔帶着哥哥在廚房內共舞，偉仔憂鬱的眼神、對哥哥溫柔的照顧、不斷的守候，深情的一面令觀眾深切感受到戲中的愛情，偉仔的靚仔樣加上深情，亦觀眾不能忘懷。

《東京攻略》

偉仔在38歲時參演《東京攻略》，飾演一位住在日本的私家偵探，在陳慧琳飾演的Macy因為失婚而來到日本尋找未婚夫的下落時，受聘負責調查。其中一幕，偉仔身披大褸，在日本街頭與十數個打手交手，出盡全身法寶，更踏着滑板脫身，是偉仔少有的動作喜劇場面。偉仔在戲中展現少見的風流倜儻，亦非常自信幽默，十足人氣動畫《城市獵人》。

《英雄》

偉仔40歲時，參演張藝謀執導的電影《英雄》，偉仔飾演退隱江湖的劍俠殘劍，終日沉迷在書法之中。在無名（李連杰 飾）的挑戰下，偉仔與李連杰上演了一場湖面上的比武，偉仔罕有地在比武中顯露了爭勝的狠勁與作為劍術大家的自信，在張藝謀的鏡頭下，他滄桑而超凡入聖，在書法與劍之間溫文而剛毅，在不修邊幅的外貌下，展現了罕見的一面。

+ 3

《無間道》

香港經典臥底電影《無間道》時，偉仔40歲，在戲中飾演潛伏於黑幫內的臥底陳永仁。戲中偉仔有眾多的面貌，一時火爆、一時冷酷、一時輕佻、一時深情。最令觀眾印象深刻的一幕，莫過於偉仔走出學堂閘門後，回頭對鏡頭的笑容，表情帶點玩味，亦滲透出不捨與唏噓，令人難以捉摸，又不禁被他的笑容迷倒。

《無間道》電影截圖。

《一代宗師》

再度演出王家衞的電影作品，偉仔已不再是《重慶森林》或《春光乍洩》裡的青年，電影上映時他已經51歲。他在《一代宗師》裡飾演的葉問，是一位成熟、內斂，深藏不露的武學宗師。電影中的經典場面無數，其中偉仔在夜雨的街道，面對數十位敵人，擺出架式，絲毫不畏懼地迎戰敵人。偉仔不但在戲中展現高超的身手，他冷靜而肅殺的眼神，沉靜而點到即止的功架，盡顯其一代宗師的魅力，縱使偉仔盡力的收斂鋒芒，仍不禁令觀眾感受到他的隨歲月帶來的成熟魅力。