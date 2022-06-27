《七人樂隊》吳景滔16年後再現銀幕　跟余香凝肉搏床戲冇尷尬

電影《七人樂隊》集合香港七位殿堂級導演合力拍攝，包括洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克，各自抽籤拍攝一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏充滿香港情懷的電影。



故事講余香凝（Jennifer）與吳景滔（Ian）飾演的一對中學初戀情侶，因女方的父母決定舉家移民，男方父母決定留港而被迫分手。（《七人樂隊》劇照）

導演譚家明就抽中了80年代，於是拍出單元《別夜》，一個發生於80年代末，正值移民潮的年代，與今日的香港情況相呼應。故事講余香凝（Jennifer）與吳景滔（Ian）飾演的一對中學初戀情侶，因女方的父母決定舉家移民，男方父母決定留港而被迫分手。譚導演解釋這個故事是關於去與留的問題，而揀選移民潮作為故事背景，是因為這是最能代表80年代香港的主題。

當年吳景滔樣子精靈可愛，甚得人愛戴。（《父子》劇照）

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這是吳澋滔與譚導演自《父子》後，事隔14年後再度合作（電影在2020年拍攝），他們首次合作電影《父子》就令Ian以9歲之齡，橫掃台灣金馬獎「最佳男配角」，香港電影金像獎「最佳男配角」及「最佳新演員」的殊榮。無見一段時間，吳景滔當年的稚氣一掃而空，換來是一份害羞，又帶點猶豫的樣子，跟角色的性格很貼近。

二人認識不久便要拍床戲，幸好大家都專業沒尷尬。（《七人樂隊》劇照）

今次再聚，譚導就嘗試考驗Jennifer和Ian的情感演繹。兩位演員本身不認識，在見面不久下就要扮演熱戀情侶，既要表現出初戀愛侶對感情的青澀感，又要流露分別在即難捨難離的激情。

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戲中二人有多場親密演出，除了熱吻戲份外，更挑戰纏綿床戰。Jennifer扮演的角色深愛著初戀男友，決意要在分手前將自己所有的第一次都獻給他，於是一對小情侶在分別前的最後一夜偷嘗禁果。Ian的角色雖然對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀，上演了纏綿親密的床戲。兩位演員為拍攝這場床上戲都專業地祼露上半身拍攝，而最後兩人的演出都順利達到譚導的要求。