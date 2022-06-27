Tiger@MIRROR自嘲「下弦」冇乜人識　「今日係嚟尋找工作機會嘅」

第16屆鮮浪潮國際短片節早前行頒獎典禮，MIRROR成員之一邱傲然（Tiger）出席典禮並擔任最佳攝影環節的頒獎嘉賓。在頒發獎項前，Tiger獲邀致辭，一來竟然語出驚人，大談MIRROR組合內的上下弦定義。



邱傲然（Tiger）出席第16屆鮮浪潮頒獎典禮時，在頒發最佳攝影獎前致辭。（典禮影片截圖）

Tiger在致辭時提到：「近排好多人搵Mirror拍戲，咁梗係好啦！但係佢哋好多時候搵Mirror呢，都係搵姜濤、Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、阿Jer（柳應廷）、AK（江熚生），都有搵下Lokman（楊樂文），但係佢哋大多數搵嗰啲都係「上弦」嘅人。」

而Tiger亦隨即稱作為MIRROR的下弦成員：「Mirror有12個人啦，多啲人識嗰6個叫上弦，冇乜人識嗰6個就叫下弦，咁佢哋其實好少搵下弦嘅人拍戲嘅，例如Tiger啦，Alton、Frankie咁樣。有見及此，我今日係嚟尋找工作機會嘅。大家好，我係Mirror下弦嘅Tiger！」Tiger在自嘲的同時，亦積極大方地希望大眾更關注MIRROR知名度較少的成員，希望能夠爭取更多演出及證明自己的機會。

MIRROR的12位成員，知名度較高的6位被稱為上弦，其餘的成員被稱為下弦。（資料圖片）

Tiger亦補充指，其實MIRROR下弦成員亦有實力，只是尚欠表現自己的機會：「可能佢哋會覺得呢班人唔得、無作品點會得呢？我無作品就無人睇，無人睇就無人氣、無人氣就無人知！咁我就諗：無作品睇到，即係無人睇到，咁你又點知我哋唔得呢？」他亦指與他年紀相約的年輕人亦面對同樣問題，初入職場可能不被老闆看好：「點解唔得呢？究竟係唔得、定係未得呢？唯有盡力試下囉！」勉勵同輩一同發奮努力、證明自己。

Tiger致辭時表示，自己在沒有機會時便努力一點，有機會時便盡力一點。（典禮影片截圖）

出席鮮浪潮的頒獎典禮，Tiger自言是早一兩天才收到邀請，知道需要致辭，亦非常用心準備：「我要講嘢喎！想畀大家知道，我係sell唔講嘢嘅，但係機會來到就盡力試下。我入行幾年，學咗一樣嘢，就係無機會嘅時候就努力啲、有機會嘅時候就盡力啲。咁既然今日有機會，咁我就要盡力啲！ViuTV將會推出套劇集《死角》，圍繞拳擊運動，裡面有個長頭髮嘅男仔，就係我！我相信大家會睇到嘅，十月會播出，咁睇完之後，大家再決定我哋得唔得都唔遲。」

Tiger頒發最佳攝影獎予本地競賽作品《林中無廬》的攝影翁子康。（典禮影片截圖）

Tiger在入行前，從浸會大學電影學院高級文憑課程畢業，被問及如果有機會演出鮮浪潮的作品時，對甚麼角色感到興趣，他謙虛地表示：「如果有鮮浪潮電影搵我參演，首先非常開心，基於我真係新人，所以咩角色我都非常接受。可能多啲衝突嘅角色，可能一個有心理病嘅心理醫生，咁應該幾好玩。」

花姐在社交媒體上大讚Tiger在鮮浪潮上的致辭。（花姐IG限時動態截圖）

Tiger的鮮浪潮頒獎致辭片段曝光後，不僅獲網民大讚，連MIRROR經理人花姐亦在社交媒體上大讚並轉載片段。