接駁靈聲︱導演神來之筆最後關頭修改結局　小演員搭飛機折返現場

根據史提芬京（Stephen King）長子Joe Hill同名小說改編而成的電影《接駁靈聲》，已於本月22日在香港上映。導演Scott Derrickson在接受外媒訪問時，透露電影結局的其中一幕，在拍攝的最後關頭時，突然因為神來之筆，決定轉換演譯方法，需要其中一位小演員在場演出，但是竟然發現小演員已經飛離拍攝的城市。導演於是火速安排小演員搭飛機折返現場，從而能夠繼續拍攝。

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《接駁靈聲》電影海報。（電影公司提供）

在電影的結局部分，在黑色電話斷線後，其中一個受害兒童Robin在地牢裡重新出現，以鬼魂姿態向主角Finney傳達最後的訊息。但這個安排原來並不存在於劇本當中，導演在拍攝前一兩日，認為Robin在眾多的受害者中，對Finney當下最具影響，以鬼魂的形式出現：「可是飾演Robin的小演員已經飛離開拍攝地，於是我吩咐務必要請他飛回來繼續拍攝，最後該段以一鏡到底的方法拍完。」

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導演又表示，電影有時會反過來指引製作：「當下我有一個奇特的感覺，認為觀眾希望在此處再次看到那個小孩，我們必須這樣安排，如果他不在此處再次出場，會令人感到異樣。我認為一位好導演，經常會有一種觸覺，嘗試摸索這部電影自然的走向，如果我們順從這種感覺，將能夠作出超越自己能力範圍的製作決定。」