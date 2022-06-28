《飯戲攻心》王菀之主理搖滾電影歌　陳詠燊︰嬌滴滴唱到聲嘶力竭

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，由賀歲檔轉攻到中秋檔，電影今日發布由王菀之主唱的電影歌曲《狠愛狠愛你》MV，除了披露更多電影畫面，包括一場大混戰戲份，更特地要王菀之在一個IMAX戲院內拍攝。

王菀之負責唱埋電影歌曲，還要走日系搖滾風。（影片截圖）

今次電影歌曲走日系搖滾風，導演Sunny解說電影歌曲應是電影情節的一部份，他在寫劇本時，已經預想到要為一場角色大混戰的場面配上特別的音樂。Sunny︰「由於戲中的三弟很喜歡動漫，香港又不常見這種日式搖滾曲風，而我個人尤其喜歡日本動漫的歌曲中，經常會以『嬌滴滴』的女聲，去演繹激昂的搖滾，來突顯當中的聲嘶力竭的感覺，於是便打算邀請王菀之（Ivana）去創作與主唱，想不到她表示自己從未嘗試過這種曲風，隨即答應，所以便創作了這首《狠愛狠愛你》。而我自己也很喜歡這首歌，所以負責了填詞的部分，將6個主角的愛情觀都寫進歌詞中。」

王菀之對MV只有一個要求，要型到爆！（影片截圖）

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Sunny大讚Ivana唱出激昂的感覺，更主動為《狠愛狠愛你》執導MV，他說：「Ivana對MV只有一個要求，就是要有型到爆裂！而為了要將電影及MV串連在一起，我們找了一間IMAX影院來拍攝，在大銀幕前搭了一個台讓她演繹歌曲，背後就播放我們的電影片段，Ivana的跳制式演繹非常之有神采，大家記緊要看這MV。」