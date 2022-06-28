基斯頓比爾可重披戰衣再演蝙蝠俠？　自爆符合一個條件便願意回歸

現年48歲的基斯頓比爾（Christian Bale）於即將上映的Marvel電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）中飾演屠神者Gorr一角，與雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）展開大戰。隨著角色的獨特造型，基斯頓比爾再次成為影迷熱烈討論的對象。

Gorr身披一件土著風長袍，面容及手臂呈慘白色。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》預告截圖）

在飾演這個角色前，基斯頓比爾在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲（The Dark Knight Trilogy）中擔任蝙蝠俠一角，獲得影迷封為難以取代的經典。系列完結後，賓艾佛力（Ben Affleck）及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）相繼演出了不同版本的蝙蝠俠，加上早前確定了米高基頓（Michael Keaton）版本的蝙蝠俠將會在《閃電俠》亮相，令不少影迷好奇，基斯頓比爾會否重披蝙蝠俠戰衣。

基斯頓比爾在《蝙蝠俠》三部曲的演出，被影迷譽為不能取代的經典。（電影劇照）

基斯頓比爾表示只有路蘭找自己才會考慮重披蝙蝠俠戰衣。（電影劇照）

基斯頓比爾日前接受外媒訪問時，透露目前沒有任何單位邀請他重出江湖，就算日後真的收到想自己重披戰衣的計劃，只能在一個條件底下才能成事。他直言曾跟路蘭約定過，拍攝三部電影後徹底離開這個系列，不過如果路蘭表示還有故事想說，自己就會願意參與演出。