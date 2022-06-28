黃百鳴重提人生兩個第一　「《家有囍事》係重播次數最多電影」

從事電影公司40多年的老闆級人馬黃百鳴，早前接受內地製作的慶祝香港回歸25周年節目《#我們的紫荊花》訪問，提到多年來的電影工作，當中提到《家有囍事》與《葉問》為他帶來兩個人生的第一。

黃百鳴接受內地製作的慶祝香港回歸25周年節目《#我們的紫荊花》訪問。(影片截圖)

訪問開來，百鳴哥笑言曾經有段時間，好多人都不會叫他黃百鳴，叫他「開心鬼」。黃百鳴︰「因為電影當年大受歡迎，但說到真正的大受歡迎的，是1991年拍的《家有囍事》，當年打破中外影片的票房紀錄，多年後亦是在香港計及中外影片，重播次數最多的一部。」他更說因為與周星馳拍食早餐一幕，才發現他的舌頭可以長到舔到自己的鼻。

當年《家有囍事》未上畫，已經被黑社會打壓，搵人去搶菲林，打劫唔係要錢，係要菲林！（影片截圖）

《家有囍事》的卡士可一不可再，毛舜筠與張國榮在戲中飾演情侶。（《家有囍事》劇照）

去到《97家有囍事》，百鳴哥與星爺再演兄弟，但對於這部戲，有一幕是叫他最難忘。「有幕周星馳要教訓一對祟洋媚外的夫婦，大快人心。」戲中由羅浩楷與羅冠蘭飾演，滿口英文的兩公婆，被星爺一腳踢出屋。

戲中由羅浩楷與羅冠蘭飾演，滿口英文的兩公婆，被星爺一腳踢出屋。（《97家有囍事》劇照）

至於另一個第一，就是關於《葉問》。黃百鳴︰「到2004年合拍片出現，香港電影可以用合拍片模式進入內地市場，為香港電影帶來春天。我便轉個方式，用一個真正能打的演員甄子丹，拍了《龍虎門》、《導火綫》和《葉問》，《葉問》成為第一部香港電影在內地取得過億票房，結果一共拍了4部。電影在海外同樣非常受歡迎，把中國電影文化和中國功夫文化帶出去，所以當甄子丹去到外地，大家不叫他Donnie Yen，叫他I.P.MAN，Ip Man，因為外國有Iron Man，香港有Ip Man。」