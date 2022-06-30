獨家專訪林明禎︱精通「迷你兵話」　擇偶條件：有共同話題愛打機

電影《迷你兵團2》（Minions：The Rise of Gru）將於6月29日在香港上映。作為「頭號迷你兵鐵粉」的林明禎，早已為電影的上映做好準備，將會趁在香港工作逗留期間，打算到戲院觀映。林明禎日前接受香港01專訪，暢談自己對迷你兵團的鍾愛，大方分享自己的工作目標與私底下、大家未曾認識的林明禎，更為訪問特意配襯了一套迷你兵黃藍配色的背心與工裝牛仔褲，造型可愛之極。

林明禎受訪當日，特意配襯一套黃色背心與藍色吊帶牛仔褲，打造一身迷你兵的造型。（梁碧玲 攝）

在訪問中，林明禎提及自己從電影《壞蛋獎門人》（Despicable Me）推出時已經十分喜愛迷你兵團：「我對迷你兵團十分着迷，我跟家人最喜歡身型最矮小成員『Bob』（阿卜），很想把他裝在（胸前的）袋子裡面，然後帶他出門，真的很喜歡！」

林明禎將最喜愛的角色「阿卜」的造型玩偶放在工人褲胸前的口袋中，笑說終於可以帶着他出門。（梁碧玲 攝）

迷你兵團最成功吸引明禎的地方，除了他們獨特的造型與搗蛋的性格外，竟然來自他們的語言：「我最喜歡他們有獨特的語言，因為我自己在家裡也很喜歡創造自己的語言，只有我家人跟我知道的共通語。他們的溝通方式，很認真，但是只有他們的世界才會聽懂，那個氛圍很好玩，也很有趣！」

林明禎喜歡迷你兵團擁有他們自己的語言與溝通方式。（梁碧玲 攝）

迷你兵團的語言，來自世界各地的多個語系，包括英語、西班牙語、漢語、菲律賓語等，林明禎隨即向記者補充還有印度語，對迷你兵團熟悉之深，不愧為鐵粉！而在馬來西亞長大、通曉多種語言的明禎，表示自己連「迷你兵團語」也有興趣學習：「我到現在還是聽不懂，但是如果我要去學的話也不難，因為有一些拼音與馬來文有相似之處，小時候也有學過一點印度話，所以學起來會比較容易。」明禎亦即場示範了不少馬來文的發音，如馬來語的「你好」，發音為「Aba Kaba」，在音節與聲調上，確與「迷你兵團語」有幾分相似。

明禎即場示範馬來文的個別單詞發音。（梁碧玲 攝）

在性情上，迷你兵一族非常熱愛搗蛋、惡作劇，明禎直呼：「我就是這種人！」她舉例指：「我在家就是這種角色，我很喜歡搗蛋我媽媽，跟我媽媽玩。只要我回家，她都一定會準備很多很多好料理給我吃，幾乎都在廚房忙。然後她每次就是煮了東西出來，或者是她做了蛋糕出來，因為我知道她是為了我而做，所以我就會很誇張的去詮釋吃蛋糕的動作。媽媽會說：『那個蛋糕很軟，你碰碰看。』然後我就會特地去摸，摸了以後就會彈到很遠去，讓她知道那個蛋糕有多彈。」明禎不僅為人調皮搗蛋，而且十分愛錫家人，一家人的關係亦顯然十分融洽。

明禎私底下有很調皮搗蛋的一面。（梁碧玲 攝）

迷你兵團自「成團」以來，一直都未有「女團員」，雖然在造型上他們不具明顯的性徵，然而他都一律採用較男性化的名字。明禎被問到假設有女團員的出現，會否為她們配音時，她雖然謙虛地指自己未能勝任，但同時又滿有想法：「我會先看看她的髮型長甚麼樣，因為迷你兵大多都是中分髮型，然後有時單看那個外表造型，你就可以想像她會發出甚麼樣的聲音。我想模仿蠟筆小新的聲音，就是『媽媽！媽媽！你看我的眉毛！』這類比較特別的腔調。」

明禎自覺迷你兵的造型能夠啟發她如何利用聲音演譯。（梁碧玲 攝）

提到說話的聲調與腔音，明禎不時在電影與接受訪問時，用帶有獨特腔音的廣東話對答，令粉絲印象非常深刻。明禎笑着表示：「我對自己的腔音感到不太好意思，覺得有時候自己說話不清楚，或者會講錯，大家也聽不懂我在講甚麼。這是我覺得需要努力的空間。但有時好像怎樣努力，也停在一個階段，很難再進步，因為廣東話真的很難。」雖然明禎的腔音不免會在溝通時造成誤會，然而相信粉絲亦會認為顏值足以搭救，亦會鼓勵明禎繼續努力。

明禎因為廣東話的腔音而經常鬧出笑話。（梁碧玲 攝）

在不少粉絲心目中，林明禎都是理想型對象，亦希望多了解明禎的交友狀況與擇偶條件，明禎也大方地分享：「首先興趣要一樣；要有共同話題，像我一樣喜歡打電子遊戲；要有義氣、有擔當；如果可能的話，最好能與我獨創屬於我們的語言。」列舉以後，明禎靦腆地說：「好像太多對吧？」

明禎在訪問中提到自己的擇偶條件，想不到會打機竟然是其中一項！（梁碧玲 攝）

對於作為粉絲們的理想對象，明禎自覺十分榮幸、亦非常不可思議：「其實我也有很多的女神、很欣賞的偶像，沒有想像過人家也這樣看待我。」而目前明禎最喜歡的偶像，韓國人氣組合BLACKPINK的成員Lisa：「我最喜歡Lisa，喜歡到晚上也要看她的照片，才能夠睡覺的程度！」相信不少喜愛林明禎的粉絲，亦會有所同感。

明禎也有喜歡的女神，她的偶像是韓團BLACKPINK的成員Lisa。（梁碧玲 攝）

目前林明禎專注停留在香港發展，希望遇到好劇本與角色，能夠在電影裡繼續磨練演技：「我覺得我目前為止，嘗試過的角色種類也不太多，也還在學習的階段，當然我也希望有更多挑戰自己的機會，一些與我性格落差比較大的角色。」而在音樂方面，明禎亦非常用心預備：「其實我一直努力在收歌，希望下次跟大家見面時，能夠帶來我的音樂作品，因為太長時間沒有用作品來回饋粉絲，我希望有足夠的時間去籌備。」

明禎希望下次能夠帶着音樂作品與粉絲見面。（梁碧玲 攝）

而在工作之餘，明禎亦會適時放鬆娛樂：「我會偷偷買飛入場看《迷你兵團2》！因為很好笑，而且好看的電影我會不止看一遍，剛好我家裡附近就有電影院，上映後我應該時不時去看。」希望野生捕獲明禎的粉絲們，在入場觀映時，不妨留意一下鄰座的觀眾，說不定會遇到迷你兵造型的女神林明禎！