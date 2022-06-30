《漫畫殺人狂》四人家庭成幸福指標　觸動殺手神經跟漫畫情節滅口

由菅田將暉、Fukase、高畑充希、中村獅童、小栗旬主演的電影《漫畫殺人狂》，於今日（30/6）上畫，電影講述一宗宗四人家庭連環滅口案，警方發現殺手一直跟隨一本漫畫橋段行兇，而當中更涉及一個奇怪組織。

兇手以殺人為樂，自住的地方更貼滿受害人的相片。（《漫畫殺人狂》劇照）

故事講立志要成為漫畫家的山城（菅田將暉 飾），一直找不到邪惡主角的靈感，只能當漫畫家助理過活。一日外出素描時，誤打誤撞闖進一個美滿家庭的公寓，意外目睹兇徒兩角（Fukase 飾）屠殺一家四口的過程。回家後，他決定把魔鬼殺人犯化身成自創漫畫《34》的男主角，更因此一炮而紅！但他漸漸發現《34》中的情節竟與現實中多宗冷血命案離奇同步。刑警清田俊介（小栗旬 飾）亦被捲入「二次元」兇案現場，誓要將連環殺人犯緝拿歸案。到底漫畫情節是殺人預告，還是危險育成計劃？

菅田將暉飾演漫畫家的山城，一次目睹兇徒屠殺一家四口的過程，啟發成漫畫橋段。（《漫畫殺人狂》劇照）

幸福有罪，四人家庭是幸福代表

戲中一個叫人毛骨悚然的情節，是兇手專門對幸福的四人家庭落手，就算三人或五人都不合要求，指定要四人。而這跟兇手兒時在一個「四人家庭」組織生活有關，從而對這種幸福感有種迷戀，要據為己有，甚至將他們的死狀變成藝術品。由於故事充滿戲劇情，情節的真偽曾惹起網民談論，事實上故事純屬虛構，並冇改編真實案件。

將兇徒外貌變成漫畫主角，令兇手在二次元世界任意行兇。（《漫畫殺人狂》劇照）

漫畫家背景大有來頭

電影故事概念，來自日本漫畫間傳奇人物長崎尚志，長崎尚志曾經是《Big Comic》、《週刊少年Sunday》、《Big Comic Original》和《Big Comic Superior》等日本漫畫雜誌的編輯，從原案企劃、劇情發展到宣傳行銷全部包辦，更曾打造《20世紀少年》、《危險調查員》等多部浦澤直樹超人氣作品。這次他花十年構思，創作出《漫畫殺人狂》這個驚慄震撼的故事，將漫畫家在創作時的心路歷程描寫得淋漓盡致。

刑警清田俊介（小栗旬 飾）亦被捲入「二次元」兇案現場，誓要將連環殺人犯緝拿歸案。（《漫畫殺人狂》劇照）

《漫畫殺人狂》的其中一個最大賣點是找來SEKAI NO OWARI（世界末日）樂團主唱Fukase來演出殺人魔兩角，以音樂人身份風靡樂壇的Fukase，首次跨界當演員，而且還是詮釋喪心病狂的連環殺人魔。為了塑造角色，他試著參透角色心理，演技上更因為追求那份純粹，反而顯得恐怖的「小孩表情」。

Fukase飾演殺人魔兩角，演技上更因為追求那份純粹，反而顯得恐怖的「小孩表情」。（《漫畫殺人狂》劇照）

製片村瀨健透露，他希望能找一位充滿神秘感的人來演這個角色，起初實在想不到合適的演員，這時他剛好去參加世界末日的公演，便覺得Fukase意外地合適：「雖然他說不會演戲，但包括菅田先生在內，大家都說這個選角很有意思，我只好想盡辦法說服他來接演。」