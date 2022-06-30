李麗珍學生造型驚艷網民　盤點《開心鬼》少女演員去向呢位最坎坷

56歲李麗珍近日為YouTube頻道「試當真」舉辦的《校花校草2022》活動拍攝宣傳片，與羅家英齊齊穿上中學校服，片段中李麗珍說：「我唔可以做校花？我依家好差咩，肥咗少少啫」，網友留言大讚她扮學生妹完全無遺和感。

相隔近40年李麗珍再穿校服，網民大讚無違和感。（影片截圖）

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回想起李麗珍18歲入行拍戲，憑《開心鬼》彈出，後來當上女主角、拍三級片求突破，到現在仍在演藝圈打滾，稱得上是港產片不可或缺的人物。當年跟她一起演出《開心鬼》系列的女星，幾乎就只有她仍活躍於幕前演出，其他要不是嫁人淡出影圈，或轉型從事其他類型工作。

李麗珍為求突破連拍三部三級片，成功轉型為性感女神。（電影截圖）

講起《開心鬼》，相信大家都會聯想到由袁潔瑩、羅美薇及陳加玲組成的「開心少女組」，但其實1984年上映的第一集《開心鬼》，黃百鳴仍未籌組少女組合，而這部電影由數年前因突發性心臟病離世的羅明珠擔任第一女主角，演員名單上李麗珍只排第二，隨後是林珊珊。

羅明珠猝死消息震驚娛樂圈。（電影截圖）

羅明珠於2000年後已淡出影圈轉行從商，更一度成為上市公司董事，1999年下嫁商人王培宏，翌年便閃電離婚。她離世前更有意復出拍戲及出唱片，為此積極減肥重返最佳狀態，但亦因為過度減肥而引致突發性心臟病，終年47歲。

除了上述的名字之外，大家仲記得有哪些女星參演過《開心鬼》電影，她們的近況又如何呢？立即點擊下圖睇睇！