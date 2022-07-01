超級英雄音樂會首度登陸香港　真．Assemble有齊Marvel、DC主題曲

超級英雄電影配樂音樂會（Super Hero Live Orchestra In Concert）即將首度於香港舉行，該電影音樂會於歐美各地享負盛名，今次登陸香港，將於2022年9月10日至12日在九展Star Hall舉行四場演出，機會難得。音樂會精選了熱門超級英雄電影的主題曲及配樂，跨越Marvel與DC宇宙之間的界限，將《復仇者聯盟》（Avengers）與《正義聯盟》（Justice League）的電影主題曲齊集於歌單之中，將各自極受影迷歡迎的超級英雄電影「真．Assemble」。

超級英雄電影配樂音樂會首次在香港舉行。

是次音樂會的歌單將包括Marvel的電影片頭曲、《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）的大戰場面配樂、《超人》（Superman）與《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）等電影主題曲，雲集了電影配樂大師John Williams、Hans Zimmer及Alan Silvestri的配樂作品，機會非常難得。

音樂會將由管弦樂團The Symphonic Pops現場演奏經典的超級英雄電影音樂，更會於現場設置大銀幕，播放該段音樂的原版電影畫面，配合現場的音樂演奏，完美還原電影的經典場面，締造視聽享受的極致高峰。The Symphonic Pops樂團將由香港著名指揮家馮嘉興先生指揮，攜同樂團首席Ryoko Arai以及六十多位樂團成員於現場演奏。

超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》10日至12日，將於2022年9月10日至12日在香港九龍灣國際貿易展貿中心 Star Hall 舉行，演出場次僅限四場，門票價格由$380起。現透過「01空間」優先訂票，可免手續費購票，並有機會獲得較前位置；或以「01積分」抵扣，以$290優先訂票，數量有限，換完即止。

超級英雄電影配樂音樂會（SUPER HEROES LIVE ORCHESTRA IN CONCERT）

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日期及時間：2022年9月10日 - 12日

- 9月10日19:30

- 9月11日15:00 及 19:30

- 9月12日15:00



地點: 九龍灣國際展貿中心3樓匯星 (Star Hall)



票價：$680, $580, $480, $380（另加$15手續費）



備註：

- 音樂劇全長約100分鐘，外加15分鐘中場休息時間

- 透過「01空間」購票享：

*$0手續費 (名額有限 售完即止)

*有機會獲得較前位置

*低至半價$290換購*

