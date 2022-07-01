《分手的決心》湯唯模仿蒙羅麗莎　做出無法避開的視線充滿神秘感

憑《分手的決心》榮獲本屆康城影展最佳導演獎的韓國暗黑大師朴贊郁憑，電影在康城首映時獲得全場觀眾起立拍掌長達8分鐘，是為極高讚譽，更成為今年康城影展場刊《Screen》最高評分的電影（3.2分），電影近日推出油畫版海報，湯唯模仿蒙羅麗莎的造型，仲做出無法移開視線的效果。

電影今個星期在韓國開畫，不少韓國看畢都讚不絕口。宋仲基︰「我想再次見到海俊與瑞萊，還想再次聽到電影中的海浪聲，所以我想要再到戲院觀看一次。」導演柳昇完讚嘆看完電影後，手腳都麻痺了。「韓國電影終於昇華到一個文學的境界！我很高興能看見這樣的傑作。」

朴贊郁今年亦憑電影《分手的決心》奪得康城影展最佳導演。（視覺中國》

看來電影的懸疑情節相當具吸引力，而香港亦發布最新的角色海報，在油畫般的海報上，呈現出湯唯及朴海日的眼神如蒙娜麗莎般神秘，讓人無法移開視線，亦正好反映電影的愛情與懸疑感。《分手的決心》是朴贊郁導演首部愛情懸疑片，今次亦是跟共同執筆編寫《親切的金子》、《下女誘惑》等劇本的編劇丁瑞慶再度合作。

湯唯從劇照已滲出淡淡神秘感。（《分手的決心》劇照）

朴贊郁表示：「有人在康城問我『這套電影可以以50%懸疑、50%愛情來形容嗎？』比起這樣說，我更認為是100%的懸疑劇情片和100%的愛情片。我不是開玩笑，因為關鍵是不能分隔開，從某種角度來看，這是一部懸疑片。從另一種角度來說，這是一部愛情片，一個愛情故事。所有調查的工作都是戀愛的過程，所以是不能分開的。」他再自信地表示：「這是我所有的作品中，完成度最高的電影！」