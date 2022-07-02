《SPY×FAMILY》安妮亞可愛包裝　3大歷史密碼埋藏東西德諜戰

漫畫《Spy x Family》（間諜家家酒），早在2019年在《少年JUMP+》漫畫app連載，隨後漫畫單行本銷量，更創出比《鬼滅之刃》高5倍的驕人成績，勢頭強勁。隨住動畫在Netflix每星期上架，為作品吸納另一批粉絲。作品看似笑料百出，幽默處處，但其故事背景其實取材自60年代東西德國的諜戰時期，而囡囡安妮亞就讀的學校，更加大有來頭。

《Spy x Family》（間諜家家酒）成為《鬼滅之刃》後，另一矚目動畫。（網上圖片）

《Spy x Family》（間諜家家酒）故事源自一個誤打誤撞成為一家人的三口子。超級間諜「黃昏」（洛伊德佛傑）為了進行新任務，要在7天內組織一個家庭，以便扮成家長混入一所貴族學校，接近目標人物的兒子。黃昏先在孤兒院無意找到擁有讀心術能力的「女兒」安妮亞，又在裁縫店遇上職業殺手「妻子」約兒。三個不可告人的身份，就只有女兒一清二楚，從此展開虛假家庭的生活。

一家人和諧相處，其實內裡各自有不可告人的秘密。（網上圖片）

座駕揭時空背景

動畫沒有指明故事的地點和時空，但從街道設計看，相信是歐洲，而從故事出現的電視機及撥號電話，亦不難考證時間設定於60年代。最重要的助證是「爸爸」洛伊德的座駕，有車迷粉絲指出是昔日東德「國民車」紅色Trabant 601，還有在第一集，出現過50年代末始，由前蘇聯高爾基汽車廠（GAZ）生產的禮賓車Chaika。至於洛伊德與約兒首度約會所坐的麵包車VW Transporter，就是50年代的產物。由此可見，作者在資料搜集上下過不少苦功。

麵包車VW Transporter，就是50年代的產物。(網上圖片)

東西國疑似東西德縮影

故事一直沒有交代發生的地域，只用東西國來形容，而「爸爸」洛伊德就是「西國」的間諜，「媽媽」約兒是來自「東國」的殺手，兩國背景加上東西的分野，令人聯想到是冷戰時期分隔東西兩邊的德國。故事都有一幅東西圍牆，這明顯是指於1961年建成，分隔兩地的柏林圍牆。另一力證是約兒的「戀姊控」弟弟尤利，表面是在東國的外交部工作，其實就是當年東德的「秘密警察」，他們被視為「黨的劍和盾」，任務包括收集對國情報、監視國民、打壓異見份子等。所以動畫中的尤利，行事細心緊慎，對洛伊德亦疑心重。

約兒的「戀姊控」弟弟尤利，表面是在東國的外交部工作，其實就是當年東德的「秘密警察」。(網上圖片)

貴族學校參考英國伊頓公學

要組成虛構家庭，為的就是要女兒安妮亞考入「伊甸學園」，進一步親近目標人物的兒子。原來這所貴族學校，其藍本是參考英國知名的貴族男校「伊頓公學」（Eton College）。這所位於美國的名校擁有近600年歷史，連威廉王子、哈利王子都就讀此校，連帶多任英國首相包括約翰遜（Boris Johnson）及卡梅倫（David Cameron）等，還有奧斯卡影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）及「Loki」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston），都是該校校友，說是星級學府都似乎未足以形容。

安妮亞考入的學校，是參照「伊頓公學」創作。(網上圖片)

事實上，伊頓公學收生要求嚴格，雖然沒有動畫中誇張，但對學生出身都有所要求，申請的基本條件更包括要有傑出校友寫推薦信，和接受面試，從而判斷出學生的性格和資質，是否合符合入讀。