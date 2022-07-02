《救火英雄》三大情節不幸逐一兌現　元天屯大停電情況最接近

上月21日，元朗、天水圍及屯門地區經歷了一次大停電，事源朗屏站附近一條電纜橋於晚上起火，導致分別三組共提供13萬2000伏特的高壓電纜損毀，16萬戶人受停電影響，連電訊商手機基站亦無法運作。其實類似的情節，早於2014年上畫的電影《救火英雄》都有發生過，戲中講到發電廠火災爆炸，導致全港大停電。當年不少觀眾覺得情節誇張，深信電力公司的後備電源足以應付，但實情的確有大停電的機會。

戲中因為發電廠大火，令全港供電出現問題，在平安夜大停電。（《救火英雄》劇照）

元天屯大停電

《救火英雄》於2014年1月上畫，故事講到在聖誕節前夕，一隊消防員在撲滅了一場發生於酒醋工廠的小型火災後，正當大家以為可以安然度過聖誕節時，此場小火災卻引致發電廠爆炸，繼而香港大停電，多處發生意外及事故。

回顧上月21日發生的元天屯大停電，三大地區多條屋邨停電停水，連帶無線網絡都受影響，估計受影響用戶多達16萬。雖然緊急維修在數小時後，大部份地方都可恢復電力，但部份鄉郊及個別屋邨，都經歷了兩日的「免電」生活。中電更表示恢復供電地區，可能出現供電不穩情況，呼籲居民節約用電。

譚耀文飾演電力公司高層，深知不妙。（《救火英雄》影片截圖）

12月打風冇可能？

電影除了發生世紀大火，另一災難是遇上打風，仲要８號風球。無錯，係平安夜打風，當日大家都半信半疑，覺得編劇寫到聖誕打風太離譜，但在去年，12月20日，強烈熱帶風暴「雷伊」，便於當日襲港，天文台要發出1號戒備信號，連帶翌日冬至（21）都受打風影響。而12月20日掛1號風，亦已是天文台由1961年有紀錄以來，打破本港歷來最遲發出熱帶氣旋警告紀錄。而多年來，亦有4個熱帶氣旋，曾於12月份進入本港500公里範圍，連同「雷伊」就有兩個成功掛風球警告。

去年12月21日，雷伊襲港，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台網頁截圖）

霆鋒在戲內會引發一場塵爆。（《救火英雄》影片截圖）

塵爆意外最恐怖

《救火英雄》壓軸一幕，講到霆鋒要犧牲自己，引發一場塵爆。一個空間充滿粉粒，然後零星火焰，已足以引發大火。不幸地，電影上畫一年多後，2015年台灣八仙樂園彩色派對，便發生一場塵爆火災。當年6月27日，台灣八仙樂園裡抽乾水的游泳池內舉辦的「彩粉」派對，在充滿顏色粉末的空間，突然發生長達40秒的火災，即時燒傷場內499位泳客，其中燒傷面積達8成以上的有41人，面積達4成至8成的有240人。後來調查發現，起火原因是有人將彩粉噴向舞台射燈，被燈泡引燃，引起「塵爆」。